Зеленский объявил о визите Ермака в США для переговоров по гарантиям безопасности

Зеленский: Ермак едет в пятницу в США для обсуждения гарантий безопасности

Tекст: Вера Басилая

Украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком в пятницу посетит Соединенные Штаты, где планируется обсуждение гарантий безопасности для Украины, передает РИА «Новости».

Владимир Зеленский заявил, что в поездке Ермака примут участие эксперты, работающие над военными, политическими и экономическими аспектами гарантий безопасности.

Зеленский также уточнил, что перед визитом в США в четверг в Швейцарии пройдут встречи, а в Нью-Йорке украинская делегация встретится с представителями команды Дональда Трампа. По словам главы киевского режима, во всех обсуждениях будут задействованы специалисты, занимающиеся деталями гарантий безопасности для Украины.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров направятся в США для переговоров со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, где, возможно, обсудят перспективу встречи Владимира Путина и Зеленского. Украинские СМИ впоследствии уточнили, что в состав делегации войдет и замглавы украинского МИД Сергей Кислица.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о предстоящих переговорах с украинской делегацией в Нью-Йорке и ежедневных контактах между США и Россией.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула ведущую роль модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос гарантий безопасности остается одной из ключевых тем в процессе поиска путей урегулирования конфликта на Украине.