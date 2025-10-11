Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Подросток устроила пожар, вскрывая сейф болгаркой по указке мошенников
Юная москвичка подожгла квартиру, выполняя указания мошенников
В квартире на улице Коненкова в Москве вспыхнул пожар после попытки несовершеннолетней вскрыть сейф по указанию мошенников.
Вскрыть домашний сейф болгаркой по указанию телефонных мошенников попыталась 16-летняя жительница Москвы, это привело к пожару в квартире, передает РИА «Новости».
Прокуратура столицы уточнила, что злоумышленники действовали по заранее продуманной схеме – сначала сообщили девушке о якобы поступившей посылке и убедили назвать код из смс.
Позже аферисты вновь связались с подростком, представились сотрудниками правоохранительных органов и начали угрожать уголовной ответственностью для её родителей. Под их давлением девочка пришла домой, установила приложение для видеосвязи и начала под контролем мошенников искать сбережения родителей.
Когда она нашла 105 тыс. рублей и закрытый сейф, по указанию злоумышленников подросток приобрела в магазине болгарку. После возвращения домой и попытки спилить петлю сейфа возник пожар.
В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Петербурге задержала двоих подозреваемых в хищениях с банковских счетов с помощью подростков, вовлеченных в мошенническую схему с продажей игровой валюты.
Пожилой мужчина и женщина в Подольске были задержаны после того, как попытались сжечь пиротехническое изделие в финансовой организации, выполняя указания телефонных мошенников.