Полиция задержала пенсионеров за поджог пиротехники в банке Подольска

Tекст: Вера Басилая

Правоохранители задержали двух пенсионеров в Подольске после поджога пиротехнического изделия в одном из отделений финансово-кредитной организации, передает РИА «Новости» .

Мужчина 1951 года рождения поджег пиротехнику, а женщина 1952 года рождения сняла его действия на телефон. Оба были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

По предварительной информации, задержанные могли пойти на преступление под влиянием телефонных мошенников. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В прокуратуре Московской области уточнили, что сами задержанные объяснили свои действия указаниями, полученными по телефону от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники пообещали пенсионерам помочь вернуть средства, ранее переведенные ими по их же указаниям.

Подольская городская прокуратура осуществляет контроль за расследованием инцидента и выяснением всех обстоятельств происшествия.

Ранее в отделении банка на юге Москвы полиция задержала девушку, которая угрожала взрывом по указанию мошенников.

Весной в Москве и Подмосковье произошли более 10 случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах по заданию телефонных мошенников.