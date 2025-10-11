Эксперт Воротников: США признали отставание в ледокольных технологиях

Tекст: Мария Иванова

Американские климатические и географические условия долгое время не требовали от США развития крупного ледокольного флота, отметил Александр Воротников.

Координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики поясняет: «Основные американские маршруты пролегают в теплых водах Атлантики и Тихого океана, а в арктической зоне у США лишь один регион – Аляска».

Однако ситуация изменилась, когда Арктика стала превращаться в новый центр мировых интересов, где решаются вопросы доступа к ресурсам и контролю над важнейшими транспортными коридорами, отмечает Воротников.

По его словам, Россия уже десятилетиями целенаправленно развивает ледокольный флот, создает современную инфраструктуру, строит новые атомные ледоколы и обеспечивает круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

Вашингтон осознал, что без собственных ледоколов невозможно полноценно конкурировать в регионе, не только в военном, но и экономическом, и научном смысле. Поэтому, считает эксперт, и появилась нынешняя сделка с Финляндией, которую Дональд Трамп называет прорывом, но на деле это лишь попытка догнать лидеров. Воротников подчеркивает, что Финляндия накопила опыт проектирования ледоколов, во многом благодаря тесному сотрудничеству с Россией, но называть ее «мировым лидером» преждевременно: у страны нет ни необходимых ресурсов, ни инфраструктуры для массового производства ледоколов в масштабах, сравнимых с Россией.

Россия остается абсолютным лидером в ледокольной отрасли: отечественные технологии позволяют преодолевать льды толщиной до трех метров и обеспечивать безопасность судоходства в самых суровых условиях.

Воротников отмечает: «Наши технологии позволяют преодолевать льды толщиной до трех метров, работать месяцами в автономном режиме и обеспечивать безопасность судоходства в экстремальных условиях. Это не просто техника – это стратегический инструмент, обеспечивающий и торговлю, и военное присутствие, и энергетическую независимость северных регионов».

Таким образом, сделка между Трампом и Стуббом скорее символична и служит признанием Арктики как стратегически важного региона и лидерства России в этой сфере. По мнению эксперта, для России это не повод для тревоги, а подтверждение того, что отечественные стандарты стали ориентиром для всего мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют приобрести у Финляндии 11 ледоколов.