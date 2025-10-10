На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Minval Politika: Москва освободила экс-главу Театра сатиры Агаева
Российские власти освободили бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева вскоре после решения об освобождении азербайджанской стороной исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, пишут азербайджанские СМИ.
Освобождение Мамедали Агаева связано с изменением меры пресечения для Картавых в Азербайджане, пишет Minval Politika, передает ТАСС.
Агаев был задержан в Москве 28 августа.
Напомним, экс-руководитель Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев обвинялся в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей, его помещали под стражу.
Ранее в пятницу исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых был освобожден азербайджанскими властями.