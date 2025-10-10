Баку освободил директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых

Tекст: Алексей Дегтярев

Переговоры по этому вопросу велись прежде всего на уровне помощников президентов двух стран, сказал Ушаков «Коммерсанту».

Собеседник уточнил, что лично контактировал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым.

Решение об освобождении было принято накануне встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. По словам Ушакова, возможность координировать действия напрямую с лидерами государств сыграла ключевую роль в успешном завершении процесса.

В ответ российская сторона также освободила одного из граждан Азербайджана, задержанного ранее на территории России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что нормализация отношений России и Азербайджана возможна в случае освобождения задержанных на азербайджанской территории россиян.

В Азербайджане задержали нескольких россиян, которых Баку называет членами «преступной группы». В стране также арестовали директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова.