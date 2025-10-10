Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
Баку освободил директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых
Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых вышел на свободу после достигнутых договоренностей между Москвой и Баку на высшем уровне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Переговоры по этому вопросу велись прежде всего на уровне помощников президентов двух стран, сказал Ушаков «Коммерсанту».
Собеседник уточнил, что лично контактировал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым.
Решение об освобождении было принято накануне встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. По словам Ушакова, возможность координировать действия напрямую с лидерами государств сыграла ключевую роль в успешном завершении процесса.
В ответ российская сторона также освободила одного из граждан Азербайджана, задержанного ранее на территории России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что нормализация отношений России и Азербайджана возможна в случае освобождения задержанных на азербайджанской территории россиян.
В Азербайджане задержали нескольких россиян, которых Баку называет членами «преступной группы». В стране также арестовали директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова.