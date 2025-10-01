Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Посольство США ограничило обновление сайта из-за шатдауна
Работа сайта посольства США в России ограничена из-за шатдауна
Дипломатическое представительство США в Москве объявило об ограничении обновлений официального сайта на фоне частичной приостановки работы федерального правительства.
Посольство США в России объявило об ограничении обновлений своего официального сайта из-за шатдауна федерального правительства, передает ТАСС.
В заявлении дипмиссии говорится: «В связи с прекращением ассигнований обновления веб-сайта будут ограничены до полного возобновления работы».
Шатдаун наступил после того, как республиканцы и демократы в Конгрессе США не сумели договориться по ряду статей бюджета. Федеральное правительство частично приостановило работу в полночь среды, что по московскому времени соответствует 7.00.
Ограничения в работе сайта посольства будут действовать до возобновления полноценного финансирования всех федеральных органов США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США начался шатдаун, в результате которого ожидаются массовые увольнения госслужащих.
Военнослужащие США остались без зарплаты до согласования нового бюджета.
Между тем политолог Малек Дудаков раскрыл причины шатдауна, объяснив их внутренними противоречиями в Конгрессе.