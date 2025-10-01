Посольство США ограничило обновление сайта из-за шатдауна

Работа сайта посольства США в России ограничена из-за шатдауна

Tекст: Мария Иванова

Посольство США в России объявило об ограничении обновлений своего официального сайта из-за шатдауна федерального правительства, передает ТАСС.

В заявлении дипмиссии говорится: «В связи с прекращением ассигнований обновления веб-сайта будут ограничены до полного возобновления работы».

Шатдаун наступил после того, как республиканцы и демократы в Конгрессе США не сумели договориться по ряду статей бюджета. Федеральное правительство частично приостановило работу в полночь среды, что по московскому времени соответствует 7.00.

Ограничения в работе сайта посольства будут действовать до возобновления полноценного финансирования всех федеральных органов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США начался шатдаун, в результате которого ожидаются массовые увольнения госслужащих.

Военнослужащие США остались без зарплаты до согласования нового бюджета.

Между тем политолог Малек Дудаков раскрыл причины шатдауна, объяснив их внутренними противоречиями в Конгрессе.