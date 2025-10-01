Домодедовские таможенники задержали бразильянку с партией кокаина

Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Домодедовская таможня обнаружила у гражданки Бразилии 250 граммов кокаина
Гражданка Бразилии, прилетевшая из Дубая, попыталась провести на территорию России 250 граммов кокаина, спрятав наркотик в нижнем белье и внутри организма.
Сотрудники Федеральной таможенной службы аэропорта Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, которая пыталась провести кокаин внутриполостным способом, передает ТАСС.
Женщина прилетела рейсом из Дубая и была остановлена на «зеленом» коридоре в рамках оперативно-разыскных мероприятий.
В ходе таможенного досмотра у пассажирки нашли два презерватива с порошкообразным веществом внутри: один оказался в нижнем белье, второй был спрятан во внутренней полости. Как пояснила задержанная, вещество является кокаином, который она согласилась перевезти за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного мужчины.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – кокаин, общий вес составил 250 граммов. Женщина заключена под стражу, отмечают в ФТС. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, ей грозит до пожизненного лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
