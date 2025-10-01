Домодедовские таможенники задержали бразильянку с партией кокаина

Домодедовская таможня обнаружила у гражданки Бразилии 250 граммов кокаина

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Федеральной таможенной службы аэропорта Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, которая пыталась провести кокаин внутриполостным способом, передает ТАСС.

Женщина прилетела рейсом из Дубая и была остановлена на «зеленом» коридоре в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе таможенного досмотра у пассажирки нашли два презерватива с порошкообразным веществом внутри: один оказался в нижнем белье, второй был спрятан во внутренней полости. Как пояснила задержанная, вещество является кокаином, который она согласилась перевезти за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного мужчины.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – кокаин, общий вес составил 250 граммов. Женщина заключена под стражу, отмечают в ФТС. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, ей грозит до пожизненного лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе в Москве задержали адвоката по подозрению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

А в порту Петербурга 19 сентября обнаружили полторы тонны кокаина в контейнере с эквадорскими бананами.