В Москве задержан адвокат за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере

В столице задержали адвоката, который пытался сбыть более 82 кг наркотиков, спрятав опасное вещество в пяти канистрах на территории Московской области.
В Москве задержан адвокат, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал СК по Москве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в отношении члена Адвокатской палаты Московской области.
По версии следствия, до 26 августа обвиняемый приобрел жидкость массой более 82 кг, в составе которой эксперты выявили наркотическое средство. Затем адвокат перелил вещество в пять канистр и спрятал их в тайнике на территории Московской области.
Однако реализовать задуманное он не смог – правоохранители обнаружили канистры до сбыта. В результате фигуранта задержали, с ним проводятся следственные действия. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и собирает доказательства.
