Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Песков заявил о приоритете укрепления ВС России при поддержке мира
Песков: Россия предпочитает укреплять свои ВС, оставаясь сторонницей мира
Россия предпочитает укрепление своих вооруженных сил, оставаясь сторонницей мира с открытостью к дипломатии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета о необходимости готовиться к войне для защиты мира, передает ТАСС.
«Фраза «хочешь мира – готовься к войне», она не новая, она живет в истории и используется многими политиками», – заявил Песков.
По его словам, Россия предпочитает укрепление своих вооруженных сил, оставаясь сторонницей мира с открытостью к дипломатии.
Также он отметил, что Россия готова рассматривать любые варианты политического решения украинского кризиса, если это отвечает интересам поддержания мира.
Ранее все высшие генералы и адмиралы США общим числом около 900 человек собрались на военной базе морской пехоты в Куантико.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведущей задачей американского военного ведомства становится ведение боев, подготовка к войне и победа.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена укреплять свои вооруженные силы для сохранения независимости и суверенитета страны.