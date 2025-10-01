Песков заявил о приоритете укрепления ВС России при поддержке мира

Песков: Россия предпочитает укреплять свои ВС, оставаясь сторонницей мира

Tекст: Вера Басилая

Песков прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета о необходимости готовиться к войне для защиты мира, передает ТАСС.

«Фраза «хочешь мира – готовься к войне», она не новая, она живет в истории и используется многими политиками», – заявил Песков.

По его словам, Россия предпочитает укрепление своих вооруженных сил, оставаясь сторонницей мира с открытостью к дипломатии.

Также он отметил, что Россия готова рассматривать любые варианты политического решения украинского кризиса, если это отвечает интересам поддержания мира.

Ранее все высшие генералы и адмиралы США общим числом около 900 человек собрались на военной базе морской пехоты в Куантико.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведущей задачей американского военного ведомства становится ведение боев, подготовка к войне и победа.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена укреплять свои вооруженные силы для сохранения независимости и суверенитета страны.