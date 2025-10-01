Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Цивилев сообщил о продлении «дальневосточной надбавки» до 2035 года
Действие «дальневосточной надбавки» продлили до 2035 года, половина этих средств будет направлена на развитие энергетики в изолированных районах региона, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев.
Дальневосточная надбавка будет продлена до 2035 года, а половина ее объема будет направлена на развитие энергетики в изолированных территориях Дальнего Востока, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев после совещания у президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
«Это даст возможность «Русгидро» обновить электросети на этих территориях», – подчеркнул глава Минэнерго.
Как отмечает издание, решение было принято на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.
Кроме того, на том же совещании принято решение о направлении дивидендов компании «Русгидро» на строительство новой генерации, а не на выплату акционерам, подтвердил Цивилев.
«Русгидро» остается крупнейшей энергетической компанией России, объединяя более 600 объектов генерации с суммарной установленной мощностью 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке компания владеет активами в тепловой и гидрогенерации, а также электросетях.
Напомним, крупнейшая инвестиционная программа «Русгидро» объемом 1,13 трлн рублей предусматривает запуск 3,3 гигаватта новых мощностей до 2029 года, 80% инвестиций направят на Дальний Восток.