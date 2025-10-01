Цивилев сообщил о продлении «дальневосточной надбавки» до 2035 года

Tекст: Вера Басилая

Дальневосточная надбавка будет продлена до 2035 года, а половина ее объема будет направлена на развитие энергетики в изолированных территориях Дальнего Востока, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев после совещания у президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Это даст возможность «Русгидро» обновить электросети на этих территориях», – подчеркнул глава Минэнерго.

Как отмечает издание, решение было принято на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

Кроме того, на том же совещании принято решение о направлении дивидендов компании «Русгидро» на строительство новой генерации, а не на выплату акционерам, подтвердил Цивилев.

«Русгидро» остается крупнейшей энергетической компанией России, объединяя более 600 объектов генерации с суммарной установленной мощностью 38,6 ГВт. На Дальнем Востоке компания владеет активами в тепловой и гидрогенерации, а также электросетях.

Напомним, крупнейшая инвестиционная программа «Русгидро» объемом 1,13 трлн рублей предусматривает запуск 3,3 гигаватта новых мощностей до 2029 года, 80% инвестиций направят на Дальний Восток.