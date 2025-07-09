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Глава «Русгидро» раскрыл детали инвестпрограммы на встрече с Путиным
Хмарин: Инвестпрограмма «Русгидро» до 2029 года составила 1,13 трлн рублей
Крупнейшая инвестиционная программа «Русгидро» объемом 1,13 трлн рублей предусматривает запуск 3,3 гигаватта новых мощностей до 2029 года, 80% инвестиций направят на Дальний Восток.
Об инвестиционной программе «Русгидро» на сумму 1,13 трлн рублей до 2029 года сообщил генеральный директор Виктор Хмарин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам Хмарина, за этот период компания планирует ввести 3,3 гигаватта новых мощностей.
Он подчеркнул, что около 80% всех инвестиций направлены на проекты на Дальнем Востоке, а ключевыми направлениями остаются модернизация существующих и строительство новых объектов.
Президент Путин отметил, что несмотря на финансовые сложности, «Русгидро» продолжает реализацию крупных проектов. Хмарин также сообщил, что производимая энергетическая мощность сейчас составляет чуть меньше 13-14%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин запланировал переговоры с генеральным директором «Русгидро» Виктором Хмариным для обсуждения положения дел в компании.
Ранее Путин отмечал, что «Русгидро» генерирует значительный объем электроэнергии в России и является одной из крупнейших мировых компаний в своей области.