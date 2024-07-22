То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Путин назвал объем генерируемой «Русгидро» электроэнергии
Путин: «Русгидро» производит 16% от общей энергетической мощности России
Компания «Русгидро» генерирует большой объем электроэнергии в России, она является одной из крупнейших в мире среди аналогичных компаний, заявил президент Владимир Путин.
Объем производимой «Русгидро» электроэнергии составляет 16% от общей энергетической мощности в стране, отметил Путин на встрече с главой компании Виктором Хмариным, передает ТАСС.
«Это большой объем. Она является одной из крупнейших в мире [среди компаний] своего профиля», – сказал он.
Глава государства попросил Хмарина дать оценку работе компании и поинтересовался, как происходит переезд компании из Москвы в Красноярск. Хмарин рассказал, что новые сотрудники набираются уже только в Красноярске.
Глава «Русгидро» также подтвердил, что компания установила деловые отношения с красноярскими властями. «Совершенно прекрасный город, прекрасный деловой климат в Красноярске», – отметил он.
Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с главой «Русгидро».