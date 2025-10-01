Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Российские пользователи взломали GPS для получения точной геолокации
В России талантливые пользователи нашли способ взламывать GPS, позволяя получать более точные координаты для различных нужд, включая сельское хозяйство, заявил генеральный директор госпредприятия «Космическая связь» (ГП КС) Алексей Волин..
По его словам, российские пользователи научились обходить ограничения американской системы GPS, чтобы получать более точные данные о геолокации, передает ТАСС. Волин назвал это одной из причин, сдерживающих внедрение высокоточного позиционирования сельскохозяйственной техники, когда аппараты «Космической связи» повышают точность спутников ГЛОНАСС. Волин отметил: «У нас очень талантливый народ. Многие пользователи благополучно научились взламывать систему GPS и брать уточнение геолокации оттуда, откуда формально получать ее не могут. Мы даже не в претензии, потому что мы считаем, что творчество и технический рост знаний людей надо всячески поощрять».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали систему, позволяющую выявлять хакеров, которые атакуют сети Wi-Fi. В сентябре был зафиксирован взлом сайта аэропорта Пулково.