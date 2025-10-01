Росавиация ограничила работу аэропорта Саратова

Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.25 комментариев
Google отказался от своих требований запретить российским СМИ взыскивать судебные неустойки с корпорации в иностранных судах. Это решение, по мнению представителя адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, стало первой победой российских СМИ над Google в американской юрисдикции, пишут «Ведомости».
В отношении «Спаса» соглашение вступает в силу сразу, а в отношении RT – после получения специальной лицензии OFAC из-за американских санкций против канала. Даже если лицензия не будет выдана, перспектив для Google добиться положительного исхода в суде уже не осталось, отметил юрист.
Процедура лицензирования не мешает процессам, которые RT инициировал в зарубежных судах.
Владельцы телеканалов считают это соглашение первым шагом к глобальному урегулированию спора с Google, включая возможную разблокировку каналов и выплату неустоек.
Ранее российские СМИ уже добились признания и исполнения своих решений в судах ряда стран, таких как Турция, Испания, Венгрия, ЮАР и другие. Юристы связывают стратегию Google с нежеланием раскрывать судебные риски для активов Alphabet за рубежом.
Напомним, российские СМИ, включая RT, «Царьград» и «Спас», подали апелляцию на решение Высокого суда Лондона, запрещающее добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом.
Сумма денежных требований российских телеканалов к Google уже превысила капитализацию материнской компании Alphabet.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.
Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.
Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.
Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.
Spiegel сообщил об обстреле военного самолета в Германии
Неизвестные лица обстреляли военно-транспортный самолет C-130 пиротехническим средством в районе города Целле, сообщает Spiegel со ссылкой на полицию и источники в бундесвере. Инцидент произошел 26 сентября вскоре после взлета самолета с военной авиабазы. По словам издания, пилоты заметили вспышку и услышали хлопок, после чего немедленно сообщили о случившемся диспетчерской башне, пишет РИА «Новости».
В бундесвере указали, что самолет был обстрелян, предположительно, новогодней ракетой, однако никаких повреждений воздушное судно не получило. Военные патрули и полиция оперативно обследовали территорию вокруг авиабазы, в том числе с помощью собаки, но ни взрывчатых веществ, ни подозреваемых обнаружить не удалось.
Журнал подчеркивает, что ракета была запущена на расстоянии более 500 метров от самолета, угрозы летательному аппарату фактически не было. Тем не менее полиция начала расследование по статье об опасном вмешательстве в воздушное движение и рассматривает случившееся как возможное целенаправленное действие, поскольку атака произошла днем.
Отмечается, что самолеты C-130 используются в том числе для доставки гуманитарной помощи из Германии в сектор Газа. Ранее в стране обсуждался вопрос о запрете частного использования пиротехники на фоне многочисленных происшествий в новогодние праздники – соответствующую петицию поддержали более 1,1 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии в новогоднюю ночь погибли пять человек из-за взрывов петард.
Актер Геннадий Нилов ушел из жизни на 89-м году
О смерти Геннадия Нилова, звезды фильма «Три плюс два», сообщила телеведущая Ника Стрижак, передает ТАСС. Она отметила, что актеру завтра исполнилось бы 89 лет, и выразила соболезнования его сыну Алексею Нилову и всей семье.
В Союзе кинематографистов России по Петербургу подтвердили, что артист ушел из жизни 29 сентября.
Геннадий Нилов родился в 1936 году в городе Луга Ленинградской области. Дебютировал в кино в массовке «Подвиг разведчика», где главную роль исполнял его дядя Павел Кадочников.
Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, Нилов снялся более чем в 60 фильмах. Широкую известность ему принесла роль Сундукова в комедии «Три плюс два». Более 30 лет он работал в штате киностудии «Ленфильм».
Глава Пентагона назвал подготовку к войне миссией из «любви к миру»
США готовятся к войне, однако это делается не из желания начать конфликт, а ради сохранения мира, заявил министр военного министерства страны Пит Хегсет, передает ТАСС. На встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико Хегсет подчеркнул, что главная миссия ведомства теперь – ведение боев, подготовка к войне и победа.
Министр заверил, что такой подход не продиктован стремлением к войне. «Никто здесь не хочет войны, это [объясняется] тем, что мы любим мир», – заявил Хегсет. Он также отметил, что президент Дональд Трамп ставит перед военными задачу «быть сильными, чтобы предотвратить войну», называя такую стратегию «мир через силу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России.
Власти США обсуждают с крупнейшими оборонными компаниями ускорение производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.
Прокуратура: Замруководителя банка в Москве убил коллега из личной неприязни
Причиной убийства сотрудницы банка на юге Москвы стала личная неприязнь, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.
В ведомстве отметили, что телесные повреждения женщине были нанесены ножом одним из ее коллег в результате личного конфликта.
Тело 39-летней замруководителя филиала банка было обнаружено с ножевым ранением в шею в помещении отделения на улице Автозаводской. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).
Подозреваемый мужчина 1985 года рождения задержан. На месте происшествия работу следственных органов координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывшую кладовщицу хлебозавода в Краснодарском крае отправили под суд по делу об убийстве двух коллег и покушении на убийство директора.
А в Петербурге мужчину поместили под стражу до конца сентября после нападения на двух женщин-охранниц на проходной завода с использованием лука и стрел.
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России «из предосторожности»
О намерении разместить военные атомные подлодки у побережья России сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС. По его словам, решение о передислокации было принято «из предосторожности» после того, как из России, по утверждению Трампа, поступила «небольшая угроза» и было упомянуто ядерное оружие.
«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», – заявил американский президент на встрече с командованием армии.
Трамп добавил: «Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное».
Трамп также отметил, что США, по его мнению, «на 25 лет опережают Россию и Китай» в технологиях создания подлодок. Мероприятие, где прозвучали эти заявления, прошло на базе морской пехоты в Вирджинии с участием генералитета и министра армии США Пита Хегсета.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американские ядерные подлодки дежурят вне зависимости от заявлений политиков, а прежние публикации в соцсетях связывали передислокацию с реакцией на слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США допустил снятие ограничений на удары Украины по территории России.
Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что военное министерство США готовит армию к войне для сохранения мира.
Эксперты отметили, что российское оружие способно создать брешь в системе ПРО США «Золотой купол».
Орбан пообещал сбивать российские беспилотники в небе Венгрии
В подкасте Harcosok Oraja Орбан подчеркнул, что такие меры будут приняты только при необходимости, передает «Московский комсомолец».
Орбан также подверг критике позиции ряда стран Евросоюза, которые, по его мнению, преувеличивают угрозу со стороны российских БПЛА. «Мы сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, если мы сильнее, мы говорим, что мы слабы? Россия не может нам навредить. Россия слаба по сравнению с нами: слаба в военном плане, слаба экономически и численно слаба. Мы сильные. Мы должны вести себя как сильное сообщество», – заявил он.
В том же подкасте Орбан сообщил, что известил президента США Дональда Трампа о победе России в конфликте на Украине и назвал этот вопрос закрытым.
Ранее Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией.
Военно-морские силы Швеции провели проверку на борту грузового судна «Михаил Дудин», сообщает Expressen. Судно, шедшее из Петербурга под флагом Панамы, остановилось ночью у побережья Карлскруны из-за технических проблем с двигателем. Представители шведских ВМС поднялись на борт и пообщались с экипажем.
В материале отмечается, что судно является гражданским и не занимается противоправной деятельностью. ВМС Швеции объяснили визит необходимостью реагировать на текущую международную обстановку.
«Грузовое судно "Михаил Дудин" стоит на якоре у берегов Блекинге. Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», – говорится в публикации Expressen.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовое судно Meshka под панамским флагом село на мель у шведской Ландскруны. Судно направлялось в порт Высоцк.
СВР сообщила о планах Киева устроить провокацию с ракетным ударом по детям
По информации, предоставленной пресс-бюро Службы внешней разведки России, в украинских спецслужбах и военном руководстве обсуждается план инсценировки якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на территории, подконтрольной Киеву, следует из сообщения на сайте СВР.
Организаторы рассчитывают на большое количество жертв и масштабное освещение инцидента ведущими международными СМИ.
План провокации, по данным СВР, разрабатывается при поддержке кураторов из США. Целью акции станет повышение боевого духа ВСУ, снятие западных ограничений на использование ракет для атак по территории России, а также привлечение поддержки стран Глобального Юга. В сообщении отмечается, что руководители Украины готовы пожертвовать жизнями детей ради этих целей.
Американская сторона, по информации СВР, намерена использовать возможную провокацию для давления на Иран и КНДР, обвиняя их в поставках баллистических ракет Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже публично призвал Евросоюз ввести новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за якобы передачу оружия России. Вашингтон, по мнению СВР, рассчитывает на максимально жесткую реакцию Европы в адрес России и ее партнеров.
В заявлении СВР подчеркнули, что после инцидентов в Буче, Краматорске и на территории киевской больницы «Охматдет» доверие к подобным заявлениям со стороны Киева в мире заметно снизилось.
«Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», – говорится в сообщении СВР.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.
В ведомстве подчеркнули, что Москва традиционно реагирует зеркальными мерами на подобные действия других государств, передает ТАСС. О соответствующем решении уже уведомили австрийскую сторону, в ближайшее время один из австрийских представителей аналогичного уровня покинет территорию России.
Ранее агентство APA сообщило, что российский дипломат был объявлен персоной нон-грата и уже покинул территорию Австрии, передает РИА «Новости».
По данным агентства, принятое решение связано с тем, что российский дипломат якобы неоднократно контактировал с работником австрийской нефтегазовой компании OMV. Этот сотрудник, как отмечается, сейчас уже уволен.
В марте прошлого года Австрия приняла решение выслать двух российских дипломатов «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».
Девушка, находясь в состоянии опьянения, врезалась на автомобиле Mercedes в стену частного дома в селе Николаевка Ростовской области, передает ТАСС.
Инцидент произошел в районе дома 158А по улице Ленина. По данным ГАИ, водитель не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение.
В результате ДТП никто не пострадал, однако автомобиль получил значительные механические повреждения. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что за рулем находилась дочь Сергея Цапка, осужденного и умершего в 2014 году лидера банды, действовавшей в станице Кущевской Краснодарского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего судью по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств. Бывшую судью по этому делу попросили привлечь за ложный донос.
Член банды Цапков дал показания на своих соучастников.
Суд апелляционной инстанции изменил ранее вынесенный приговор и назначил Семенову наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает ТАСС.
Напомним, в 2023 году выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом.
В прокуратуре Краснодарского края сообщали, что выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины.
Последний день приема заявлений в региональных центрах пришелся на 26 сентября 2025 года, в Москве – на 29 сентября, передает РИА «Новости». После этих дат все заявления на чешские шенгенские визы необходимо подавать напрямую в консульский отдел посольства Чехии, расположенного в российской столице.
Все поданные ранее заявления будут рассмотрены консульским отделом и переданы заявителям выбранным ими способом.
Ранее газета Handelsblatt писала, что Еврокомиссия планирует усложнить выдачу виз гражданам России в рамках нового санкционного пакета.
Медведев ответил Трампу словами про «черную кошку в темной комнате»
Медведев прокомментировал заявления Трампа о том, что субмарины «были очень хорошо спрятаны». «Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», – заявил Медведев в мессенджере Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США заявил, что после высказываний о ядерном оружии он отправил атомные подводные лодки к берегам России. Летом Трамп объявил, что недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки