Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.2 комментария
В Европарламенте пригрозили ответными мерами на пошлины США
Евродепутат Вебер пригрозил обложить налогами цифровые компании США в ответ на повышение пошлин
Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил о возможных ответных мерах против США, если те введут 20-процентные пошлины на европейские товары.
Вебер подчеркнул, что Евросоюзу необходимо подготовиться к такому развитию событий. Он предложил в случае обострения конфликта рассмотреть возможность введения дополнительных налогов на американские цифровые компании, которые, по его словам, зарабатывают значительные средства в ЕС, но платят минимальные налоги, передает ТАСС.
Таким образом, Европейский союз может принять ответные меры, если США пойдут на повышение пошлин.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях.
В экспертном сообществе называют такие действия «политическим шантажом».