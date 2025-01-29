Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
Росавиация ввела органичения на работу аэропорта Мурманска
Аэропорт Мурманска временно приостановил отправку и прием авиарейсов из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов, сообщила Росавиация.
Росавиация сообщила о временном прекращении работы аэропорта Мурманска в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы, передает ТАСС.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на территории региона существует опасность прилета БПЛА.
«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», – добавил он.
В аэропорту Пулково в Петербурге временно приостановили прием и отправку авиарейсов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.