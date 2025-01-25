Шмидт подтвердил подготовку белорусских экстремистов в Польше и других странах

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», бывший польский судья Томаш Шмидт прокомментировал информацию о планах белорусских экстремистов по захвату приграничных районов республики. Он отметил, что после огласки этих планов их реализация стала маловероятной, однако подготовка боевиков действительно ведется в Польше. «Информация пошла с белорусской разведки, поэтому я думаю, что это очень серьезная информация. Но как эта информация попала в медиа, то это означает, по моему мнению, что все будет спокойно и мирно… После того, как белорусская разведка об этом узнала, уже не так просто, чтобы это сработало и получилось», – заявил Шмидт.



По словам Шмидта, подготовка возможного вторжения экстремистов осуществляется в координации с другими западными державами. Он подчеркнул, что численность боевиков будет зависеть от финансовой поддержки. «Если будет финансирование со стороны ЦРУ, тогда это будет серьезная проблема… Подготовка экстремистов в Польше была и перед майданом киевским», – напомнил он.

В январе 2024 года стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего польского судьи Шмидта, который с сентября того же года находится в общепольском розыске. В мае 2024 года Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил о своем решении отказаться от должности в знак протеста против политики Варшавы и Москвы и попросить политического убежища в Белоруссии.

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