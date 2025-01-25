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    Европа становится главным могильщиком Украины
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    Спикер парламента Белоруссии обвинила Запад в «грязной политике»
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 16:37 • Новости дня

    Спикер парламента Белоруссии обвинила Запад в «грязной политике»

    Спикер парламента Белоруссии Кочанова обвинила Запад в грязной политике

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Запада о непризнании результатов голосования до их завершения являются проявлением «грязной политики» в отношении Минска, заявила председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.

    Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова высказала мнение о предвзятом отношении Запада к Белоруссии в контексте предстоящих президентских выборов. Она отметила, что заявления о непризнании результатов голосования до их завершения являются проявлением «грязной политики», передает РИА «Новости».

    «Мы понимаем, что и по отношению к нашей стране есть предвзятое отношение у коллективного Запада. Они уже дали оценку, что не признают наши выборы. Это грязная политика. Так нельзя», – заявила Кочанова.

    Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза игнорировать итоги выборов в Белоруссии и продолжать расширение санкций. Это решение было поддержано большинством голосов.

    Заместитель председателя Государственной Думы России Виктория Абрамченко, координатор группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ, во время встречи с Кочановой подчеркнула, что белорусские кандидаты в президенты акцентируют внимание на безопасности и суверенитете страны. Она также отметила важность роли СМИ в объективной оценке избирательного процесса в Белоруссии.

    Напомним, в пятницу явка на досрочном голосовании на президентских выборах в Белоруссии составила 35,99%, с максимальными показателями в Брестской и Гомельской областях.

    В ЦИК Белоруссии сообщили, что члены избирательных комиссий сталкиваются с угрозами после публикации их личных данных за рубежом.

    Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, подчеркнув усиленный режим работы сил безопасности.


    Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит с 21 по 25 января, а основной день голосования назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

    24 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Умер актер Владимир Фоменко

    Умер известный советский и российский актер Владимир Фоменко

    Умер актер Владимир Фоменко
    @ "Тайна предков", Таджикфильм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный советский и российский актер Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни, сообщил его сын Георгий.

    По его словам, смерть актера наступила 22 января по причине отека легких, передает Ura.ru. «К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало», – сообщил сын Фоменко.

    Владимир Фоменко начал свою театральную карьеру в Театре на Таганке и продолжил в Московском ТЮЗе, где работал в 1970-е годы. Его запомнили по ролям Портоса в спектакле по роману Александра Дюма «Три мушкетера» и в постановке «Том Кенти».

    Кинокарьера Фоменко стартовала в конце 1960-х. Он снялся в таких фильмах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков» и «Такая жесткая игра – хоккей».

    Ранее скончался знаменитый актер Анатолий Хропов, который участвовал более чем в 100 кинопроектах, включая популярные сериалы «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей».

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    24 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124 с техникой, когда его разгружали на военном аэродроме.

    Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

    Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

    По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

    «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

    Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

    Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

    «Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

    Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    24 января 2025, 17:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    Дональд Трамп оказался в роли «жениха на каждой свадьбе», привлекая к себе внимание в том числе заявлениями о «краже гиперзвука» Россией. Но реальность такова, что российские гиперзвуковые комплексы уже стоят на вооружении, а американские – нет. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

    «У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, «поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления».

    Он также напомнил, что США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, «но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги».

    «Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах», – заключил Козюлин.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий. «Во время администрации Обамы Россия украла проект, она получила его от нас. Какой-то нехороший человек дал им проект», – сказал глава американского государства в интервью Fox News.

    Он добавил, что во время первого срока распорядился создать гиперзвуковые ракеты. «И мы делаем супергиперзвуковые, они даже на шаг впереди, и они у нас появятся в скором времени. Но Россия получила их (технологии), и они их построили», – заявил Трамп.

    Американский лидер выдвигает подобные обвинения не впервые. Еще во время первого президентского срока, в сентябре 2020 года, он заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, получив технологии от администрации Барака Обамы. Позже он повторил то же самое в 2023 году.

    В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не крала у американской никаких «супер-пупер ракет». «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    24 января 2025, 17:20 • Новости дня
    Пострадавшие от мазута пляжи пообещали восстановить к лету

    Глава Минприроды Козлов поставил задачу очистить пляжи у Керченского пролива к лету 2025 года

    Пострадавшие от мазута пляжи пообещали восстановить к лету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Курортные пляжи у Керченского пролива планируется восстановить к летнему сезону 2025 года с использованием новых технологических решений и волонтерской помощи, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

    Козлов заявил, что на пляжах не должно остаться следов мазута. Для этого загрязненный грунт планируется вывозить на временные площадки хранения. В работах по восстановлению примут участие волонтеры, сотрудники МЧС, а также будут применяться новые технологические решения, передает ТАСС.

    По его словам, планируется восстановить более 280 га пляжных территорий. Козлов сообщил о планах установки новых волнорезов, чтобы сохранить береговую линию. Восстановление требует подготовки проектно-сметной документации, что является одной из главных задач на ближайшее время.

    Работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами проводятся в рамках правительственной программы. Специалисты отмечают, что за последние 25 лет береговая линия в этом районе значительно сократилась, и новые волнорезы помогут исправить эту ситуацию.

    Накануне Козлов сообщил, что для восстановления пляжей Кубани потребуется 840 тыс. кубов песка, что в четыре раза больше, чем уже вывезено, и это улучшит состояние пляжей по сравнению с доаварийным периодом.

    В четверг президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Российский лидер поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

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    24 января 2025, 22:03 • Новости дня
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США разъяснили детали санкций против российских танкеров, подчеркнув, что крайним сроком разгрузки нефти является 27 февраля, а финансовые операции необходимо завершить 12 марта, заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

    По словам Джайна, управление США по контролю за иностранными активами уточнило, что конечный срок разгрузки танкеров – 27 февраля. Джайн также добавил, что завершение всех финансовых операций должно быть осуществлено до 12 марта, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Индия намерена продолжать покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, что соответствует установленным западными странами ограничениям. Кроме того, сделки должны проходить без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. Это заявление Джайн сделал в рамках обсуждения условий поставок нефти в условиях санкционного давления.

    Санкции, введенные США 10 января, затрагивают более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Министерство финансов США также изменило политику санкций, заявив, что теперь они могут быть наложены на любое лицо, работающее в российском ТЭК, как в прошлом, так и в настоящем.

    Агентство Bloomberg сообщило о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США, после введения которых 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, Между тем Индия собирается отказаться принимать подсанкционные нефтяные танкеры за участие в перевозке российских грузов.

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    25 января 2025, 05:45 • Новости дня
    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова

    Правоохранители обратились к Латвии за содействием в деле против Смольянинова

    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти.

    Как сообщает РИА «Новости», российские правоохранительные органы обратились к государству, где, предположительно, находится актер Артур Смольянинов, с просьбой о правовой помощи в расследовании уголовного дела против него.

    Смольянинов обвиняется в возбуждении ненависти и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. В конце октября Басманный суд Москвы заочно арестовал актера. В случае его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны, он будет заключен под стражу. Также Смольянинов объявлен в международный розыск.

    Есть предположение, что актер находится в Латвии, так как недавно он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, заблокирована в России)  видеозапись с геотегом Юрмалы. Кроме того, он использовал геотеги из других городов Европы, включая Берлин и Ниццу. Также известно, что Смольянинов выступал с концертами в Париже и США.

    В январе 2023 года Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае этого же года — в перечень террористов и экстремистов.

    До этого сообщалось, что Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    25 января 2025, 02:13 • Новости дня
    Фицо объявил о выдворении иностранных инструкторов из Словакии

    Премьер Словакии обвинил иностранных инструкторов в дестабилизации ситуации в стране

    Фицо объявил о выдворении иностранных инструкторов из Словакии
    @ Ton Molina/ Imago/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке к выдворению иностранных инструкторов, которые, по его словам, работают над дестабилизацией обстановки в стране, сообщило РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что данные лица тесно связаны с оппозицией и неправительственными организациями, финансируемыми из-за границы.

    «Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», – сказал Фицо журналистам.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов, прошедших в пятницу в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа». По данным местных СМИ, ссылающихся на организаторов, в Братиславе на улицы вышли 35-40 тыс. человек. Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине».

    Фицо отметил, что активисты этой организации имеют связи с иностранными экспертами, которые ранее участвовали в событиях в Грузии и на Украине. Кроме того, по словам премьера, протестующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания, что может привести к серьезным последствиям для государства.

    Напомним, накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

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    24 января 2025, 20:10 • Новости дня
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны, заявил неназванный высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    «Передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия – военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия», – сказал чиновник, передает ТАСС.

    В Сирии находятся два российских военных объекта: пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

    Коментарии (20)
    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    25 января 2025, 06:43 • Новости дня
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Украинских военных обучали для нападения на Суджу на базе в Северном Йоркшире

    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Украинский военнослужащий по имени Валерий сообщил об обучении его и других солдат ВСУ британскими инструкторами на военной базе в Северном Йоркшире, передает РИА «Новости». По его словам, их готовили для нападения на Суджу в Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

    Видео, снятое на военной базе, показывает украинских солдат, отрабатывающих упражнения по штурму зданий и стрельбе. Валерий отметил: «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу».

    По словам посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника, подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область.

    Ранее сообщалось, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета. При этом обучение велось на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

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    24 января 2025, 19:12 • Новости дня
    Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ

    Общественник Куницын заподозрил Пугачеву в финансировании ВСУ

    Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Певица Алла Пугачева якобы часть своего заработка, полученного в России, переправляет на нужды украинской армии, заявил общественник Андрей Куницын.

    «Пугачева очень аккуратна в своих высказываниях, но все прекрасно понимают, на чьей она стороне. Все вокруг понимают, что деньги, которые она получает из нашей страны за результаты интеллектуальной деятельности, права на песни, концерты и различные программы, она [...] использует для финансирования нужд ВСУ», – приводит версию Куницына телеканал НТВ.

    Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин, признанный в России иноагентом, недавно переехали на Кипр, оставив Израиль. В октябре сообщалось, что Пугачева и Галкин решили покинуть Израиль из-за обострения ситуации на границе с Ливаном.

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    24 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы группировки «Восток» сумели вскрыть украинскую оборону у Великой Новоселки, блокировав подразделения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Штурмовики разбили населенный пункт на две части и блокировали формирования ВСУ, указали в ведомстве, передает ТАСС. Бойцы установили флаг России на одном из зданий в центре населенного пункта.

    Продолжается подавление обороны противника, зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов ВСУ. Операции активно поддерживаются расчетами реактивной и ствольной артиллерии, а также операторами FPV-дронов.

    Отмечается, что Великая Новоселка является последним крупным рубежом обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Ранее источник сообщал, что российские войска заблокировали группировку ВСУ в Великой Новоселке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВС России предъявили ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке.

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