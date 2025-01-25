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Спикер парламента Белоруссии обвинила Запад в «грязной политике»
Спикер парламента Белоруссии Кочанова обвинила Запад в грязной политике
Заявления Запада о непризнании результатов голосования до их завершения являются проявлением «грязной политики» в отношении Минска, заявила председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова высказала мнение о предвзятом отношении Запада к Белоруссии в контексте предстоящих президентских выборов. Она отметила, что заявления о непризнании результатов голосования до их завершения являются проявлением «грязной политики», передает РИА «Новости».
«Мы понимаем, что и по отношению к нашей стране есть предвзятое отношение у коллективного Запада. Они уже дали оценку, что не признают наши выборы. Это грязная политика. Так нельзя», – заявила Кочанова.
Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза игнорировать итоги выборов в Белоруссии и продолжать расширение санкций. Это решение было поддержано большинством голосов.
Заместитель председателя Государственной Думы России Виктория Абрамченко, координатор группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ, во время встречи с Кочановой подчеркнула, что белорусские кандидаты в президенты акцентируют внимание на безопасности и суверенитете страны. Она также отметила важность роли СМИ в объективной оценке избирательного процесса в Белоруссии.
Напомним, в пятницу явка на досрочном голосовании на президентских выборах в Белоруссии составила 35,99%, с максимальными показателями в Брестской и Гомельской областях.
В ЦИК Белоруссии сообщили, что члены избирательных комиссий сталкиваются с угрозами после публикации их личных данных за рубежом.
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, подчеркнув усиленный режим работы сил безопасности.
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит с 21 по 25 января, а основной день голосования назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.