Ямал увеличил выплату для бойцов СВО до 3,1 млн рублей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа поручил увеличить размер единовременной выплаты для участников специальной военной операции до 3,1 млн рублей. Выплата предназначена для военнослужащих, которые заключили контракт в пункте отбора или военном комиссариате округа.

Изменения коснутся тех, кто подписал контракт в период с 20 января по 31 марта этого года, передает ТАСС. Для ранее заключивших контракт будет произведен перерасчет, и им доплатят 1,2 млн рублей. Подавать дополнительное заявление для перерасчета не требуется.

На Ямале действует около 60 мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Перечень этих мер регулярно обновляется в соответствии с потребностями получателей.

Отметим, что единовременная федеральная выплата военным, заключившим контракт с Минобороны, составляет 400 тыс. рублей.

2025 год на Ямале объявлен Годом героев, особое внимание будет уделено участникам СВО, ветеранам и их семьям.

В России 2025 год станет Годом защитника Отечества в соответствии с указом президента Владимира Путина.