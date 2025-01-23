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Ямал увеличил выплату для бойцов СВО до 3,1 млн рублей
Единовременная выплата для ямальских военнослужащих СВО по указанию губернатора Дмитрия Артюхова увеличилась до 3,1 млн рублей. Ранее размер поддержки составлял 1,9 млн рублей.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа поручил увеличить размер единовременной выплаты для участников специальной военной операции до 3,1 млн рублей. Выплата предназначена для военнослужащих, которые заключили контракт в пункте отбора или военном комиссариате округа.
Изменения коснутся тех, кто подписал контракт в период с 20 января по 31 марта этого года, передает ТАСС. Для ранее заключивших контракт будет произведен перерасчет, и им доплатят 1,2 млн рублей. Подавать дополнительное заявление для перерасчета не требуется.
На Ямале действует около 60 мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Перечень этих мер регулярно обновляется в соответствии с потребностями получателей.
Отметим, что единовременная федеральная выплата военным, заключившим контракт с Минобороны, составляет 400 тыс. рублей.
2025 год на Ямале объявлен Годом героев, особое внимание будет уделено участникам СВО, ветеранам и их семьям.
В России 2025 год станет Годом защитника Отечества в соответствии с указом президента Владимира Путина.