Ученые спрогнозировали магнитную бурю в пятницу

Ученые: Магнитная буря из-за вспышки класса М3.3 ожидается на Земле в пятницу

Tекст: Мария Иванова

Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, магнитная буря, вызванная облаком солнечной плазмы, ожидается в пятницу. Вспышка класса М3.3 была зафиксирована во вторник в 13.39 по московскому времени в группе пятен 3967.

Скорость облака плазмы составила около 500 км/с, что привело к прогнозу о позднем прибытии плазмы на Землю. По предварительным расчетам, буря начнется во второй половине дня в пятницу. Уровень бури оценивается как G2, что является умеренным по пятибалльной шкале, где G5 обозначает «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

Солнечные вспышки различаются по мощности рентгеновского излучения и делятся на классы A, B, C, M и X. Вспышка класса М3.3 относится к одним из более мощных. Как правило, такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызвать магнитные бури на Земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 января на Солнце произошла вспышка класса М3.3 в группе пятен 3967, которая длилась 48 минут.

А 17 января на Солнце зарегистрировали третью за день вспышку класса M2.1 в группе пятен 3964, длительностью 13 минут.

Между тем ученые зафиксировали значительное увеличение скорости солнечного ветра до 600 км/с из-за корональной дыры на Солнце, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.