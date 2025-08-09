Автовладельцев предупредили об увеличении госпошлин с осени

Эксперт Хрустова предупредила автовладельцев об увеличении госпошлин с осени

Tекст: Ирма Каплан

По словам эксперта, с 1 сентября изменится размер государственных пошлин для автовладельцев: оформление обычных водительских прав на пластике подорожает с двух до четырех тыс. рублей, а права нового поколения будут стоить шесть тыс. рублей вместо трех.

«Также увеличится пошлина за выдачу пластикового СТС (с 1,5 до 4,5 тыс. рублей), государственного номера на автомобиль (с двух до трех тыс. рублей) и мотоцикл или прицеп (с 1,5 до 2,25 тыс. рублей)», – рассказала она агентству «Прайм».

Увеличатся пошлины и за выдачу свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов (2,25 тыс. рублей), продление действия таких свидетельств (1,5 тыс. рублей), за получение бумажных (300 рублей) и металлических (2,4 тыс. рублей) транзитных номеров.

Появится новая пошлина – за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты, она составит 500 рублей.

Для автошкол также появится платеж за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения, его стоимость 15 тыс. рублей.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил поправки, предусматривающие увеличение ряда госпошлин для владельцев транспорта с сентября 2025 года.

Также председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в июле предположил, что автомобилистов обяжут перестраиваться при приближении спецтранспорта, что может привести к росту штрафов.