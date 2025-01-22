Российские войска расширили зону контроля у Тернов в ДНР

Tекст: Вера Басилая

По данным Марочко, зона контроля была расширена в районе Тернов, что западнее Ивановки, после продвижения на трех участках фронта. Это позволило не только удержать текущие позиции, но и улучшить их в районе Ямполовки в ДНР, передает ТАСС.

Марочко отметил, что новые рубежи у Ямполовки позволяют российским силам усилить огневое воздействие на украинские формирования. Это также открывает возможность отрезать украинские подразделения в этом районе от основных сил.

Минобороны России сообщило, что за неделю ВС России освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.

Кроме того, сообщалось, что российские войска выбили украинские силы из большей части Времевки и продолжают наступление в Великой Новоселке.