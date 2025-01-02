Маск предсказал 2025 год как важнейший в истории человечества

Илон Маск заявил, что 2025 год может стать самым важным в истории человечества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск выразил свое согласие с мнением, что 2025 год может стать важнейшим в истории человечества, передает РИА Новости. Маск ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь утверждал, что наступивший 2025 год является самым важным в истории.

Маск написал в ответ на это сообщение: «Это может быть».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск поддержал британскую партию Reform UK, назвав ее «единственной надеждой». Он счел взрыв автомобиля Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе терактом. Также Маск поменял имя в соцсети X на «Кекиус Максимус» и выбрал Лягушонка Пепе в образе легионера для аватара.