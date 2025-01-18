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Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому Эйлату
Хуситы заявили об ударе по израильскому городу Эйлату баллистической и крылатой ракетами
Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло удары по объектам на юге Израиля баллистической и крылатой ракетами, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетных ударов по городу Эйлату на юге Израиля, передает ТАСС.
Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah отметил, что были проведены две военные операции. Целями атак стали важные объекты в районе Умм-эр-Рашраш, более известном как Эйлат.
Сариа уточнил, что первая операция была осуществлена с использованием баллистической ракеты типа «Зульфикар». Вторая атака, по его словам, была проведена с применением крылатой ракеты.
Ранее хуситы заявили, что нанесли удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».
До этого шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, объявило о массированных атаках на Израиль после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.