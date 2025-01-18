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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 17:19 • Новости дня

    Хуситы атаковали здание Минобороны Израиля

    Хуситы нанесли ракетный удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

    Tекст: Евгения Караваева

    Хуситы заявили, что поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Зульфикар».

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» в Йемене заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа отметил, что для атаки использовалась баллистическая ракета «Зульфикар».

    Сариа уточнил, что удар был нацелен на министерство обороны в «оккупированном районе Яффо». Свое заявление он сделал в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. На данный момент нет подтверждений или опровержений этой информации со стороны израильских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  ранее хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно.

    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    16 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей

    Канцелярия Нетаньяху сообщила об отказе ХАМАС от соглашений по Газе

    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС создало кризис, отказавшись от уже достигнутых договоренностей по сектору Газа, что препятствует подписанию соглашения, сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении говорится, что движение ХАМАС отказалось от ранее достигнутых договоренностей, создавая кризисную ситуацию, которая мешает заключению соглашения по сектору Газа. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что ХАМАС, отказываясь от соглашений, подрывает усилия по стабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения о возможном нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    16 января 2025, 10:33 • Новости дня
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

    КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

    КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

    Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

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    15 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы в шестой раз атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене заявило о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя крылатые ракеты и беспилотники для нападения на флот США.

    Как передает РИА «Новости», хуситы, политико-военное движение, контролирующее север Йемена, объявили о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman, находящийся в Красном море. Нападение было осуществлено с использованием крылатых ракет и беспилотников. Целью атак стал не только сам авианосец, но и сопровождающие его боевые корабли.

    Хуситы отметили, что это уже шестая атака на USS Harry Truman с момента его прибытия в Красное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря, а также совершили нападение на авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море.

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    15 января 2025, 22:44 • Новости дня
    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом

    ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем и назвало его поворотным моментом

    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте с Израилем, и поблагодарило посредников, включая Катар и Египет.

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Движение назвало это достижение поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    СМИ сообщали, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    15 января 2025, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Al Qahera News: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня, сообщают египетские СМИ со ссылкой на информированный источник.

    Посредники помогли достичь соглашения, которое окончит боевые действия в секторе Газа между Израилем и палестинцами, сообщил собеседник Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, вскоре будет опубликовано совместное заявление, которое подтвердит это соглашение. Детали заявления пока не раскрываются.

    Ранее ХАМАС анонсировал скорое завершение переговоров по Газе.

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    15 января 2025, 22:38 • Новости дня
    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января

    МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе с 19 января на 42 дня

    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

    Аль Тани заявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа, Израиль и движение ХАМАС, договорились о перемирии, которое вступит в силу 19 января и продлится 42 дня на начальном этапе, передает РИА «Новости».

    «Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа», – отметил Аль Тани.

    Согласно проекту соглашения, девять больных и раненых израильских заложников будут освобождены из Газы в обмен на освобождение 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле.

    Также Израиль обязуется освободить тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года и не принимавших участия в событиях 7 октября 2023 года. Эти меры направлены на снижение напряженности и улучшение гуманитарной ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    В Кремле сдержанно отреагировали на возможное прекращение огня в Газе.

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    16 января 2025, 21:57 • Новости дня
    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    Al Arabiya: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС. Документ включает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных, указали источники канала. По данным собеседников, документ был дополнительно откорректирован перед подписанием.

    «Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», – сообщил источник телеканала.

    Ранее премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.

    Россия не принимала участия в подготовке соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    17 января 2025, 16:32 • Новости дня
    Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о перемирии

    Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, предусматривающее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, с учетом политических и гуманитарных аспектов.

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил заключение соглашения с палестинским движением ХАМАС. Как передает «РИА Новости», данное соглашение направлено на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила этот шаг, пояснив, что сделка учитывает политические и гуманитарные аспекты.

    Окончательное утверждение данного соглашения правительством Израиля ожидается на заседании, которое планируется провести позднее в пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке, а ХАМАС объявило о разрешении разногласий с Израилем.

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    15 января 2025, 23:48 • Новости дня
    Турция призвала к созданию независимой Палестины

    Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года

    Tекст: Максим Попов

    Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило за срочное начало переговоров по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.

    «Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.

    Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.

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    15 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе

    США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден объявил, что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

    Как отметил Байден в специальном обращении, первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, передает ТАСС. В этот период планируется полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых людей и раненых.

    Вторая фаза соглашения будет сосредоточена на завершении освобождения всех оставшихся заложников и окончательном выводе израильских войск. Третья фаза предполагает возвращение родным останков погибших заложников, после чего начнется процесс восстановления разрушенного анклава.

    На протяжении всех трех фаз будет соблюдаться режим прекращения огня, что, по мнению Байдена, создаст необходимые условия для мирного процесса и восстановления стабильности в регионе.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что перемирие между Израилем и ХАМАС начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. При этом представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    16 января 2025, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в Газе

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за помощь в освобождении заложников

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

    Как сообщили в канцелярии главы израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Нетаньяху поблагодарил Трампа за его содействие в продвижении освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул свою приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями Трампа о сотрудничестве между США и Израилем, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    Также стороны договорились о скорой встрече в Вашингтоне, на которой планируется обсудить текущую ситуацию в Газе и другие важные вопросы, связанные с безопасностью и двусторонними отношениями.

    До этого США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск. Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

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    16 января 2025, 04:17 • Новости дня
    Байден сообщил о плане прекращения огня и освобождения заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации рассказал о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации сообщил о разработанном плане сделки, касающейся прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, передает РИА «Новости». Он отметил, что его команда завершила разработку и согласование данного плана, подчеркнув, что его реализация в значительной степени будет осуществляться новой администрацией.

    «Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией», – подчеркнул Байден, выступая в Белом доме.

    До этого американский лидер заявил, что что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

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    15 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Госдеп сообщил о гибели троих из семи американских заложников ХАМАС

    США сообщили, что четверо из семи удерживаемых ХАМАС американцев остались в живых

    По данным Госдепартамента США, лишь четверо из семи американских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, остаются в живых, трое погибли.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находятся семь американцев. Из них, по последним данным, только четверо остаются в живых.

    Миллер отметил, что эта информация носит предположительный характер, и точные данные будут озвучены после переговоров с семьями заложников.

    Официальный представитель Госдепа подчеркнул, что ведомство продолжает работать с международными партнерами для обеспечения безопасности оставшихся заложников и возвращения их на родину.

    Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

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    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Трамп сделал Сталлоне и Гибсона своими агентами в стане противника

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал на службу трех знаменитых актеров – Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта. Они станут его специальными представителями в Голливуде с неясной целью. Точнее, неясной является польза от этого для Голливуда, а интерес Трампа понятен. Он мелкий и нескромный одновременно. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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