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Хуситы атаковали здание Минобороны Израиля
Хуситы нанесли ракетный удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве
Хуситы заявили, что поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Зульфикар».
Хуситы из движения «Ансар Аллах» в Йемене заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, передает ТАСС.
Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа отметил, что для атаки использовалась баллистическая ракета «Зульфикар».
Сариа уточнил, что удар был нацелен на министерство обороны в «оккупированном районе Яффо». Свое заявление он сделал в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. На данный момент нет подтверждений или опровержений этой информации со стороны израильских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно.