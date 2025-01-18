Пушилин заявил об обстрелах и разрушениях в освобожденном Курахово

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он сообщил о своем прибытии в освобожденное Курахово, отметив, что город серьезно пострадал в результате боевых действий. Почти все здания повреждены, и лишь некоторые сохранились целыми.

Пушилин подчеркнул, что, несмотря на освобождение, украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилым кварталам с использованием тяжелой артиллерии и FPV-дронов, что приводит к гибели мирных жителей.

По его словам, ущерб в Курахове сравним с Авдеевкой, но значительно уступает разрушениям в Угледаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ранее уничтожили стратегический мост Кураховское водохранилище на Украине, который использовался для перевозки военной техники и личного состава украинской армии.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российским войскам осталось преодолеть около семи километров до западной границы Донецкой народной республики, где она граничит с Днепропетровской областью.