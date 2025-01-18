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Пушилин посетил освобожденное Курахово
Пушилин заявил об обстрелах и разрушениях в освобожденном Курахово
Глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Курахово и осмотрел разрушения, заявив о продолжающихся обстрелах со стороны украинских войск, которые наносят удары по жилым районам города.
В своем Telegram-канале он сообщил о своем прибытии в освобожденное Курахово, отметив, что город серьезно пострадал в результате боевых действий. Почти все здания повреждены, и лишь некоторые сохранились целыми.
Пушилин подчеркнул, что, несмотря на освобождение, украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилым кварталам с использованием тяжелой артиллерии и FPV-дронов, что приводит к гибели мирных жителей.
По его словам, ущерб в Курахове сравним с Авдеевкой, но значительно уступает разрушениям в Угледаре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ранее уничтожили стратегический мост Кураховское водохранилище на Украине, который использовался для перевозки военной техники и личного состава украинской армии.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российским войскам осталось преодолеть около семи километров до западной границы Донецкой народной республики, где она граничит с Днепропетровской областью.