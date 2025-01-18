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Новый лидер австрийской АНП заявил о необходимости борьбы с «влиянием» России
Новый лидер австрийской АНП Штокер заявил о необходимости борьбы с «угрожающим суверенитету влиянием» России
Новый лидер Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер заявил о необходимости борьбы против иностранного влияния, подчеркнув «угрозу со стороны России», хотя конкретных доказательств этого влияния не предоставил.
Штокер заявил о приоритете борьбы с внешним влиянием на суверенитет Австрии, передает РИА «Новости».
В качестве основного источника угрозы он назвал Россию, однако не представил никаких доказательств вмешательства.
Лидер АНП не уточнил, что именно он подразумевает под «влиянием» и не привел никаких примеров такого вмешательства. Его заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе, учитывая отсутствие конкретных доказательств.
Ранее глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что не существует фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в других странах. Лавров подчеркивал, что подобные обвинения являются безосновательными и не подкрепляются реальными данными.
В субботу председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту высказываний австрийского политика, призвавшего к действиям против территориальной целостности России.
В начале года министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг был назначен временно исполняющим обязанности канцлера. Между тем Кремль не видит необходимости комментировать итоги парламентских выборов в Австрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.