Новый лидер австрийской АНП заявил о необходимости борьбы с «влиянием» России

  • Новость часаПодполье сообщило о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом
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    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»
    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    Бастрыкин поручил проверить заявления австрийского политика о России
    США начали размещать в Европе новые ядерные авиабомбы B61-12
    Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля
    Бербок дала пояснения ставшему вирусным фото, где она «убегает» от Шольца
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 20:46 • Новости дня

    Новый лидер австрийской АНП заявил о необходимости борьбы с «влиянием» России

    Новый лидер австрийской АНП Штокер заявил о необходимости борьбы с «угрожающим суверенитету влиянием» России

    Tекст: Мария Иванова

    Новый лидер Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер заявил о необходимости борьбы против иностранного влияния, подчеркнув «угрозу со стороны России», хотя конкретных доказательств этого влияния не предоставил.

    Штокер заявил о приоритете борьбы с внешним влиянием на суверенитет Австрии, передает РИА «Новости».

    В качестве основного источника угрозы он назвал Россию, однако не представил никаких доказательств  вмешательства.

    Лидер АНП не уточнил, что именно он подразумевает под «влиянием» и не привел никаких примеров такого вмешательства. Его заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе, учитывая отсутствие конкретных доказательств.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что не существует фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в других странах. Лавров подчеркивал, что подобные обвинения являются безосновательными и не подкрепляются реальными данными.

    В субботу председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту высказываний австрийского политика, призвавшего к действиям против территориальной целостности России.

    В начале года министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг был назначен временно исполняющим обязанности канцлера. Между тем Кремль не видит необходимости комментировать итоги парламентских выборов в Австрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

    18 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото с уходом обиженной министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от канцлера Германии Олафа Шольца.

    «Множество мемов породила фотография, на которой Шольц пытается остановить Бербок, чтобы она не покинула правительственное заседание», – отметила газета ВЗГЛЯД.

    «Чуть обработать, будет Караваджо, – сказала @suchstuff моя Ящерь, вытягивая фотку из-под новости «Бербок покинула Шольца, не оставшись на совместное фото. И стал Караваджо. А также: Ukraine. Disconnecting People», – отреагировал на фото с обиженной Бербок специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Очередной разворот Бербок «на 360 градусов». Вот это страсти!», – передает «Царьград».

    Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выходку Бербок цитатой из Bild: «Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая».

    «Рука канцлера уже не способна далеко дотянуться», – пишут немецкие СМИ.

    «Олаф не может. У него лапки», – прокомментировал канал «360».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов. Фото как Шольц пытается оставить Бербок вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

    Коментарии (15)
    18 января 2025, 14:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»

    Военный эксперт Бартош: Удары России по «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» давно назрели

    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Мотор Сич» и КБ «Луч» вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. ВС России ударили по заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч» в ответ на обстрелы ракетами ATACMS.

    «Удары по заводу «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Луч» были давно назревшими. Оба эти объекта вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Речь идет о создании Украиной ракетных вооружений, боеголовки которых могут быть оснащены не только обычным взрывчатым веществом, но и элементами «грязной бомбы», – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Замыслы украинского руководства использовать для ударов по объектам на территории России дальнобойные средства поражения нужно купировать в зачаточном состоянии, чтобы у противника даже не возникало таких идей», – добавил военный эксперт.

    Насколько эффективными оказались российские удары по «Мотор Сич» и КБ «Луч», пока доподлинно неизвестно, но «применение нашими вооруженными силами современных средств поражения позволяет разрушать такие объекты весьма основательно», отметил эксперт.

    Бартош напомнил, что Россия регулярно наносит удары по заводу «Мотор Сич», но, видимо, «пока не удалось в полной мере разрушить потенциал этого промышленного объекта».

    «Критически важные военные объекты сосредоточены не только в Киеве, Запорожье или Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). Они имеются в Харькове, Одессе и многих других городах, которые не часто появляются в наших военных сводках. Необходимо предпринимать меры по более эффективному выводу их из строя. Нашей разведке и Генштабу известны эти объекты, поэтому, я думаю, в ближайшем будущем они будут поражаться с высочайшей эффективностью», – предположил спикер, добавив, что также следует продолжать наносить удары по центрам управления украинского генштаба и разведки.

    Кроме того, нужно перекрывать «все каналы перебросок оружия и военной техники наземным, морским и воздушным путем». «Наземные пути, прежде всего мосты и тоннели, пока поражены недостаточно. В порты Одессы постоянно приходят суда с крупногабаритными грузами. Портовые сооружения тоже следует отнести к объектам первостепенного поражения. Потенциал «Орешника» и других российских дальнобойных средств поражения позволяют выводить эти объекты из строя, не подвергая опасности наши самолеты-носители», – добавил Бартош.

    По данным Минобороны, ВС России нанесли удар в Киеве по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области. Это украинское КБ проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и снаряды к РСЗО «Ольха».

    Также в субботу стало известно об очередном ударе по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, был поврежден цех с важным оборудованием и специалистами.

    Сейчас на этом заводе собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для украинских дронов. Но еще с советских времен это предприятие разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.

    Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

    Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

    Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

    Коментарии (63)
    18 января 2025, 10:38 • Новости дня
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине, пишет Bild.

    По данным издания, Шольц заблокировал выделение 3 млрд евро в качестве военной помощи Украине, данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны Бербок.

    Как отмечает Bild, министр иностранных дел Германии промолчала. Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов.

    Инцидент подчеркивает усиливающееся напряжение между двумя ключевыми фигурами немецкой политики.

    В течение нескольких месяцев Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии работали над подготовкой документов для нового пакета помощи Украине. В него планировалось включить три зенитные батареи IRIS-T, управляемые ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

    Напомним, Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    18 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге

    Датский инструктор Йепп Хансен уничтожен ударом по учебному центру в Кривом Роге

    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    @ Staff Sgt. William Rosado/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16, сообщили в силовых структурах.

    В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен. Он был известен как специалист по эксплуатации истребителей F-16, передает ТАСС.

    Ранее вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    Сообщалось, что здание закрытого вуза, использовавшееся ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер».

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    18 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе и взрывах на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Мария Иванова

    Утром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, сообщает  РИА «Новости».

    «Прилет в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», – рассказал Лебедев.

    Лебедев также отметил, что был слышен второй взрыв неподалеку от завода. «Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода», – добавил он. Пока информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ. Причем украинские власти скрыли реальные потери после удара российских войск по заводу, на котором производились части для дронов.

    Между тем экс-глава украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в госизмене, пережил клиническую смерть под стражей в частной клинике.

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    17 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»

    Владимир Путин объяснил, почему главу МИД СССР Громыко называли «Мистер Нет»

    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
    @ Давид Шоломович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На пресс-конференции с президентом Ирана президент России Владимир Путин рассказал, что министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли «Мистер Нет» за трудности в согласовании международных вопросов в условиях холодной войны.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вспомнил, по какой причине министра иностранных дел СССР Андрея Громыко в свое время называли «Мистер Нет». По словам Путина, это прозвище было дано Громыко за его сложность в согласовании международных вопросов, особенно в условиях холодной войны, передает РИА «Новости».

    «Когда-то, еще в Советском Союзе, нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы», – сказал Путин.

    Путин подчеркнул, что именно для этого и создавалась Организация Объединенных Наций – для поиска приемлемых решений и предотвращения реализации неприемлемых в одностороннем порядке. Президент также добавил, что для сохранения баланса сил в современных условиях необходимо опираться на Устав ООН.

    Андрей Громыко сыграл значительную роль в создании ООН, его подпись стоит под Уставом этой международной организации. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН и на протяжении нескольких десятилетий был активным участником международной дипломатии. В 1957 году Громыко назначили министром иностранных дел СССР, и он занимал эту должность до 1985 года, став символом советской внешней политики благодаря своим глубоким знаниям и искусству переговоров.

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    18 января 2025, 07:34 • Новости дня
    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского

    Эксперты завершили экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского

    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти Антона Коробкова-Землянского завершена.

    Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского, бывшего пресс-секретаря певца Shaman и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы», сообщил информированный источник РИА «Новости».

    «Экспертиза проведена», – прокомментировал собеседник агентства.

    Коробков-Землянский скончался в ноябре прошлого года в Москве в возрасте 40 лет. Его смерть стала неожиданной для многих коллег и друзей. Церемония прощания с ним прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

    На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги Коробкова-Землянского, в том числе певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, продюссер Игорь Матвиенко, певица Юта и блогер Татарка (Лиля Абрамова).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением, а детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти. На Троекуровском кладбище состоялось прощание с Антоном Коробковым-Землянским, которое посетили певец Ярослав Дронов (Shaman) и тележурналист Андрей Малахов.

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    17 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому поддержку и отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо выразил возмущение по поводу позиции прозападной оппозиции страны, указывая на то, что их действия могут ставить интересы Киева выше национальных, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что представители партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) встречались с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещали поддержать вступление Украины в НАТО, а также возможность отправки словацких военных на Украину.

    Он подчеркнул, что такие обещания противоречат национальным интересам Словакии и вызывают беспокойство среди населения. Фицо отметил, что «Прогрессивная Словакия» демонстрирует некритичную поддержку Украины, игнорируя последствия для собственной страны. Визит представителей оппозиции в Киев, по мнению Фицо, подтверждает их приоритеты, которые не совпадают с интересами Словакии.

    Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о встрече Зеленского с представителями словацкой оппозиции, включая лидера партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка. В ходе этой встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и ее интеграции в НАТО.

    Роберт Фицо объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов транзита российского газа через Украину.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США. Данко также обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.

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    18 января 2025, 16:25 • Новости дня
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море

    Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждает, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

    Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

    «Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

    Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

    Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

    Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

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    18 января 2025, 17:20 • Новости дня
    Корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море

    ERR: Военные корабли НАТО приступили к миссии «Балтийский часовой» в Балтийском море

    Корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море
    @ Petty Officer 2nd Class Matthew/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках новой миссии «Балтийский часовой», целью которой заявлено повышение ситуационной осведомленности альянса, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Телеканал сообщил, что патрулирование началось после саммита стран НАТО Балтийского региона, прошедшего в Хельсинки 14 января с участием генсека альянса Марка Рютте, передает ТАСС.

    В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что новая миссия призвана повысить ситуационную осведомленность альянса на Балтике. Однако точное количество развернутых кораблей и воздушных средств не разглашается. Как заявило верховное командование ОВС НАТО в Монсе, миссия носит бессрочный характер,

    По данным ERR, в Таллине бросили якорь два корабля НАТО, включая фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп», который возглавляет эскадру. На борту «Тромпа» находится вертолет для наблюдения, а также участвует гидролокационное судно для инспекции подводной инфраструктуры. По данным телерадиокомпании, большую роль в миссии играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

    «Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать», – заявил коммодор ВМС Нидерландов Арьен Варнаар.

    Хотя корабли выполняют задачу патрулирования, они являются частью боевой группы НАТО, которая «при необходимости может применить силу».

    Ранее два литовских корабля начали патрулирование Балтийского моря в рамках миссии НАТО Baltic Sentry, целью которой является охрана критической энергетической инфраструктуры в регионе.

    Сообщалось, что НАТО планирует контролировать судоходство в нейтральных водах Балтики, что ставит под вопрос главные правила мореплавания.

    В Госдуме заявили, что планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право.

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    18 января 2025, 17:10 • Новости дня
    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине

    Журналист Боуз заявил, что Бербок считает заботу о народе оскорбительной

    Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине
    @ Daniel laeb/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила недовольство тем, что некоторые европейские политики уделяют больше внимания голосам избирателей, чем поддержке Украины, что вызвало насмешки на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) высмеял главу МИД Германии Анналену Бербок, которая выразила недовольство позицией европейских политиков относительно помощи Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Боуза, Бербок оскорблена тем, что некоторые политики ставят интересы и голоса своих избирателей выше помощи Украине. Журналист подчеркнул, что для нее забота о собственном народе является оскорбительной.

    К своему сообщению Боуз прикрепил фотографию Бербок, покидающей заседание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставить помощь Киеву. Ситуацию прокомментировало издание Bild, отметив «паршивую атмосферу» между политическими деятелями.

    Ранее блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покидает совещание с канцлером Германии Олафом Шольцем, после того как канцлер наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, но все равно она ушла на глазах других политиков и журналистов.

    Коментарии (4)
    18 января 2025, 14:18 • Новости дня
    Захарова с иронией прокомментировала доклад о гаванских сверчках и «оружии» на Кубе
    Захарова с иронией прокомментировала доклад о гаванских сверчках и «оружии» на Кубе
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала выводы разведки США, указав на возможное использование новейшего оружия в случаях с «гаванским синдромом», отметив, впрочем, что история еще не завершена.

    В своем Telegram-канале она прокомментировала последние выводы американских разведведомств о гаванском синдроме.

    Дипломат указала на то, что в последние дни пребывания Джо Байдена у власти вдруг выяснилось, что «сверчки не виноваты» в головных болях и помутнениях рассудка у дипломатов в Гаване.

    По ее словам, американцы еще в 2018 году считали, что шум, который слышали пострадавшие, был стрекотом сверчков из семейства короткохвостых.

    В 2022 году комиссия, включавшая представителей спецслужб и медработников, пришла к выводу, что причиной недомогания стали частые стрессы на работе, и отвергла версию с участием русских ЧВК, хакеров и спецназовцев.

    Однако в январе 2025 года, за десять дней до смены власти, Национальный совет по разведке США опубликовал отчет, в котором и версия со сверчками, и версия со стрессами были признаны несостоятельными.

    Захарова заявила, что «загадочное оружие, использованное иностранным противником», вновь стало главной причиной головной боли у американских дипломатов.

    Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что «энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне». Она добавила, что это еще не конец истории.

    Ранее, в 2018 году, американские специалисты предположили, что шум, слышимый дипломатами, был вызван стрекотом сверчков, однако позднее эти выводы подверглись сомнению. В 2022 году комиссия из спецслужб и медработников заявила, что причины могут крыться в стрессе и других бытовых факторах, но новая информация вынуждает пересмотреть все предыдущие выводы.

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    17 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ

    Боец из Дагестана Абдулаев три недели один защищал блиндаж в 200 метрах от противника

    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий из Дагестана Магомед Абдулаев три недели держал оборону в блиндаже в одиночку, находясь всего в 200 метрах от позиций противника, и помог уничтожить вражескую роту, сообщили в администрации Буйнакского района.

    Военнослужащий из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев три недели оборонял блиндаж в зоне специальной военной операции. Значительную часть времени он находился в одиночестве с минимальным запасом еды и воды, передает РИА «Новости».

    Абдулаев (позывной Судья) вместе с товарищем держал оборону первые восемь дней, после чего остался один. Он находился всего в 200 метрах от противника и регулярно докладывал о перемещениях и использовании тяжелого вооружения ВСУ. Благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота.

    Видео, записанное за 2,5 часа до Нового года, показывает, как Магомед поздравляет родных с праздником, желая им счастья и мирного неба. После смены, преодолев 10 километров на обмороженных ногах, он помог эвакуировать товарища.

    В настоящее время Магомед Абдулаев находится на лечении в московском госпитале, восстанавливаясь от обморожения.

    Ранее российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    До этого российский боец с позывным Хитман спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

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    18 января 2025, 09:00 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о возможной доиндексации пенсий до 1 февраля 2025 года
    В Госдуме сообщили о возможной доиндексации пенсий до 1 февраля 2025 года
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство России может принять решение о доиндексации страховых пенсий на 2,22% с учетом прошлогодней инфляции в 9,52%, что может произойти до 1 февраля 2025 года, сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

    По ее словам, правительство рассматривает возможность доиндексации страховых пенсий на 2,22% до 1 февраля 2025 года, передает РИА «Новости».

    Это решение связано с необходимостью учесть уровень инфляции прошлого года, который составил 9,52%.

    Бессараб сообщила, что повышение пенсий будет компенсировать разницу между инфляцией и уже произведенной индексацией на 7,3%.

    Страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%, что затронуло как работающих, так и неработающих пенсионеров. Однако текущий уровень инфляции требует дополнительного пересмотра.

    Бессараб подчеркнула, что правительство обладает достаточными полномочиями для принятия решения о доиндексации в установленные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году пенсии россиян будут пересчитаны с учетом инфляции в 9,52%, что позволит повысить их размер.

    В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.

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