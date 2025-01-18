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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 20:54 • Новости дня

    США начали размещать в Европе новые ядерные авиабомбы B61-12

    США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61-12

    Tекст: Вера Басилая

    США начали размещать в Европе новые модифицированные ядерные авиабомбы B61-12, которые обладают меньшей мощностью, но более высокой точностью благодаря новому хвостовому оперению, сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

    Хруби заявила, что новые B61-12 «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах». Эти авиабомбы пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладая меньшей мощностью от 0,3 до 50 килотонн, но более высокой точностью благодаря управляемому хвостовому оперению, передает «Интерфакс».

    Министерство обороны США получило финальную партию этих ядерных авиабомб в декабре. Точное количество новых авиабомб с плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

    По данным на 2023 год, около 100 старых вариантов тактических бомб B61 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. Каждая из баз в Бюхеле, Кляйне-Брогель, Волкеле и Геди содержала по 15 бомб, а в Авиано и Инджирлик – по 20. Эти бомбы могут использоваться истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

    Ранее СМИ писали, что американская модернизация ядерных бомб B61 на базе Инджирлик превратила Турцию в потенциальную мишень в случае ядерной войны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2024 году изменила реальность ядерного сдерживания в Европе и мире, разработав и испытав ракету «Орешник».

    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    17 января 2025, 08:42 • Новости дня
    Французские военные заявили о «подсветке» самолета Atlantic 2 российским радаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет ВМС Франции, выполнявший полет над Балтийским морем, оказался в зоне действия российского радара, по данным французских военных. На борту находился журналист, наблюдавший за судами у побережья Швеции и стран Балтии.

    Французский военный самолет Atlantic 2, вылетевший из Бретани, провел около пяти часов в воздушном пространстве над Балтийским морем, передает РИА «Новости». В это время он вел наблюдение за судами у побережья Швеции и стран Балтии. На борту находился журналист France Press.

    По заявлению французских военных, самолет столкнулся с попыткой глушения и был «подсвечен» радиолокационной станцией управления огнем, что они расценили как агрессивное действие. Полковник Гийом Верне, представитель французского генштаба, выразил озабоченность по поводу подобных действий в международных водах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО решило взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики, что нарушает морское право и ставит под вопрос главные правила мореплавания.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    @ Matrix Images/Tannen Maury/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана «может вызвать перебои в производстве атомной энергии в США и у их союзников», заявили в Белом доме.

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре 2024 года вызвало обеспокоенность в Белом доме, передает РИА «Новости». Там заявили, что это решение Москвы «создает угрозу перебоев в производстве атомной энергии для Соединенных Штатов и их союзников».

    В ноябре правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства России о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    18 января 2025, 17:20 • Новости дня
    Корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море

    ERR: Военные корабли НАТО приступили к миссии «Балтийский часовой» в Балтийском море

    Корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море
    @ Petty Officer 2nd Class Matthew/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках новой миссии «Балтийский часовой», целью которой заявлено повышение ситуационной осведомленности альянса, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Телеканал сообщил, что патрулирование началось после саммита стран НАТО Балтийского региона, прошедшего в Хельсинки 14 января с участием генсека альянса Марка Рютте, передает ТАСС.

    В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что новая миссия призвана повысить ситуационную осведомленность альянса на Балтике. Однако точное количество развернутых кораблей и воздушных средств не разглашается. Как заявило верховное командование ОВС НАТО в Монсе, миссия носит бессрочный характер,

    По данным ERR, в Таллине бросили якорь два корабля НАТО, включая фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп», который возглавляет эскадру. На борту «Тромпа» находится вертолет для наблюдения, а также участвует гидролокационное судно для инспекции подводной инфраструктуры. По данным телерадиокомпании, большую роль в миссии играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

    «Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать», – заявил коммодор ВМС Нидерландов Арьен Варнаар.

    Хотя корабли выполняют задачу патрулирования, они являются частью боевой группы НАТО, которая «при необходимости может применить силу».

    Ранее два литовских корабля начали патрулирование Балтийского моря в рамках миссии НАТО Baltic Sentry, целью которой является охрана критической энергетической инфраструктуры в регионе.

    Сообщалось, что НАТО планирует контролировать судоходство в нейтральных водах Балтики, что ставит под вопрос главные правила мореплавания.

    В Госдуме заявили, что планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право.

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    17 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    Балицкий выразил мнение, что введение санкций США против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически официально признает ее и саму Запорожскую область частью России, передает ТАСС.

    «США расширили антироссийские санкции на ряд физлиц и организаций, в число которых попала и Запорожская атомная электростанция. С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против «украинской» атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области к Российской Федерации», – заявил Балицкий.

    Губернатор также отметил, что его отношение к санкциям остается неизменным. Он подчеркнул, что частота введения санкций лишь укрепляет уверенность в том, что они идут верным путем. По его словам, санкции не влияют на работу региона, строительство мирной жизни и развитие родной земли.

    Напомним, Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

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    16 января 2025, 07:59 • Новости дня
    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

    Кандидат в госсекретари США заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта

    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

    По его словам, эти санкции могут стать важным инструментом в переговорах по завершению конфликта на Украине, передает «Газета.Ru».

    Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио подчеркнул, что добиться прекращения огня и мира будет крайне сложно, если не использовать невоенные рычаги давления на участников конфликта.

    «У Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться», – подчеркнул политик.

    Таким образом, Рубио допустил, что возможная отмена санкций может быть рассмотрена как часть стратегии по достижению мира в регионе.

    Ранее Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

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    16 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Джорджеску заявил о попытке НАТО развязать третью мировую войну через Румынию
    Джорджеску заявил о попытке НАТО развязать третью мировую войну через Румынию
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил НАТО в использовании Румынии для развязывания третьей мировой войны.

    Джорджеску заявил в подкасте американскому блогеру Алексу Джонсу, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается развязать третью мировую войну через Румынию, передает RT.

    Румынский политик выразил мнение, что без участия страны невозможно контролировать конфликт на Украине.

    По мнению Джорджеску, внутри НАТО наблюдается раскол. Он подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп стремится к прекращению конфликта, тогда как европейские члены альянса настроены на его продолжение.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны. До этого лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    При этом Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    17 января 2025, 01:19 • Новости дня
    США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

    Наталью Сердюкову исключили из черного списка США

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти исключили Наталью Сердюкову, дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, из черного списка санкций, касающихся России.

    Сердюкова была исключена из черного списка, касающегося России. Официальная причина этого решения в заявлении не упоминается, сообщило ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

    Санкции против Сердюкова и членов его семьи были введены в июне 2022 года. Тогда американские власти распространили санкционные меры на более 50 физических лиц и свыше 110 структур, связанные с Россией и специальной военной операцией на Украине.

    Решение о снятии санкций с Сердюковой стало неожиданным шагом, так как ранее она оставалась под рестрикциями вместе с рядом других лиц, близких к бывшему министру обороны.

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    16 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Песков: Россия не приглашала никого из США на празднование 80-летия Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не направляла приглашения США на празднование 80-летия Победы, но готова принять всех желающих почтить этот день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как передает РИА «Новости», Песков сообщил, что Россия не направляла приглашения на празднование 80-летия Победы представителям Соединенных Штатов. «Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню», – сказал он, отвечая на вопрос о приглашениях.

    Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие официальных приглашений для представителей США, двери остаются открытыми для всех, кто захочет почтить память великих событий прошлого.

    Напомним, что СМИ ранее сообщили, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    17 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет

    Помощник президента Ушаков сообщил об отсутствии российских представителей на инаугурации Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «На инаугурации никто не будет представлять Россию», – заявил Ушаков журналистам, передает ТАСС. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января и пройдет в Вашингтоне.

    Ранее Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию приглашены лидеры правых европейских партий. Также был опубликован новый инаугурационный портрет Трампа.

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    16 января 2025, 21:45 • Новости дня
    В США допустили ужесточение антироссийских санкций при Трампе

    Кандидат на пост министра финансов США Бессент допустил ужесточение антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра финансов Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно касающихся ее нефтяного сектора, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине.

    Бессент подчеркнул, что если его кандидатура будет утверждена, он полностью поддержит стратегию президента Дональда Трампа по ужесточению санкций, передает РИА «Новости». Целью таких действий станет принуждение России к мирным переговорам по ситуации на Украине, сказал он.

    Кандидат в министры отметил, что особенно санкции должны коснуться крупных представителей российского нефтяного сектора. Он считает, что такие меры могут заставить Россию сесть за стол переговоров. «Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций», – заявил Бессент во время слушаний в Сенате.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

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    Чемпион ОИ Васильев назвал очевидным прием допинга норжескими лыжниками

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»

    Глава киевского режима продолжает продавливать идею о «вводе европейских миротворцев» на Украину, эти спекуляции поддерживают и некоторые страны НАТО. Однако простой расчет – и политический, и военный – показывает, что реализация этой идеи абсолютно невозможна. Почему? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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