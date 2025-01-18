США начали размещать в Европе новые ядерные авиабомбы B61-12

США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61-12

Tекст: Вера Басилая

Хруби заявила, что новые B61-12 «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах». Эти авиабомбы пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладая меньшей мощностью от 0,3 до 50 килотонн, но более высокой точностью благодаря управляемому хвостовому оперению, передает «Интерфакс».

Министерство обороны США получило финальную партию этих ядерных авиабомб в декабре. Точное количество новых авиабомб с плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

По данным на 2023 год, около 100 старых вариантов тактических бомб B61 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. Каждая из баз в Бюхеле, Кляйне-Брогель, Волкеле и Геди содержала по 15 бомб, а в Авиано и Инджирлик – по 20. Эти бомбы могут использоваться истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Ранее СМИ писали, что американская модернизация ядерных бомб B61 на базе Инджирлик превратила Турцию в потенциальную мишень в случае ядерной войны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2024 году изменила реальность ядерного сдерживания в Европе и мире, разработав и испытав ракету «Орешник».