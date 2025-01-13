Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.0 комментариев
Пушилин сообщил о приближении ВС России к западной границе ДНР
Пушилин сообщил о близком приближении ВС России к границе ДНР
Российским войскам осталось преодолеть около семи километров до западной границы Донецкой народной республики (ДНР), где она граничит с Днепропетровской областью, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, российским войскам осталось преодолеть около семи километров до западной границы ДНР с Днепропетровской областью, сообщает РИА «Новости». Пушилин добавил, что цифра является приблизительной, так как линия фронта находится вне населенных пунктов и может меняться.
Он также отметил, что подразделения продолжают продвигаться вперед.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин в январе 2025 года анонсировал восстановление Курахово, которое было повреждено в ходе вооруженного конфликта. В декабре 2024 года Пушилин сообщил о боях у Кураховской ТЭС в ДНР, отметив важность этого объекта в регионе. Также сообщалось, что в декабре 2024 года проводилось разминирование аэропорта Донецка, законченное в 2025 году, что говорит о постепенном восстановлении инфраструктуры региона.