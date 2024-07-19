  • Новость часаПосольство США в Москве «раскрасили» проектором в российские цвета
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Польша решила ускорить поставки F-16 на Украину
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального сбоя
    Блинкен признал, что санкции не помешали России развивать ОПК
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    Избивший депутата Госдумы мигрант оказался бойцом ММА и сторонником АУЕ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    4 комментария
    19 июля 2024, 21:45 • В мире

    Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя

    Глобальный сбой Windows доказал правильность курса России на цифровой суверенитет

    Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе внезапно остановилась работа многих банков, аэропортов и даже больниц. Причина – глобальный сбой операционной системы Windows, вызванный некорректным обновлением поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. При этом технические неполадки практически никак не отразились на России. Как нашей стране удалось избежать массового появления «синего экрана смерти»?

    В работе ОС Windows произошел глобальный сбой. Его причиной послужило неисправное обновление поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. Издание Verge сообщает, что изменения массово отключали и перезагружали затронутые ПК и серверы, что привело к появлению на мониторах тысяч пользователей «синего экрана смерти».

    Решение проблемы было оперативно найдено, но особого влияния на ситуацию это не оказало. Для восстановления работоспособности компьютеров было необходимо перевести устройства в безопасный режим и вручную удалить определенные компоненты программного обеспечения, пишет РБК. Для корпораций с парком в десятки тысяч машин это стало вызовом.

    Издание The Guardian назвало текущий сбой «крупнейшим в истории». Технические неполадки негативно сказались на авиакомпаниях всего мира. Так, авиакомпания Ryanair рекомендовала пассажирам приезжать в зал вылета за три часа до начала рейса. С проблемами столкнулись и американские перевозчики, а аэропорт Берлина полностью прекратил деятельность.

    Сбой затронул и финансовый сектор. Сотрудники JP Morgan сообщали о проблемах с входом в рабочие системы, а Лондонская фондовая биржа сообщила о проблемах функционирования собственной новостной службы. Ряд западных банков также предупредил своих клиентов о возможных трудностях с оформлением платежей по карте.

    При этом глобальные неполадки не затронули Россию. Причина этого – практически полное отсутствие в стране утилиты CrowdStrike. По мнению Антона Горелкина, зампреда комитета Госдумы по информационной политике, РФ спасла стратегия импортозамещения и технологического суверенитета. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Сложившуюся ситуацию также высмеял лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, что международные санкции помогли России уберечься от пагубного воздействия общемирового сбоя Microsoft. «Те, кто считает себя сильными, оказываются наиболее уязвимыми», – подчеркнул он, добавив, что

    произошедшее лишь показало общую слабость Запада.

    «Crowdstrike Falcon представляет собой софт, направленный на защиту данных крупных компаний от кибератак. Им пользуются многие фирмы, чья деятельность подразумевает обработку персональных данных граждан в больших количествах. Однако масштабы приложения не могут гарантировать его бесперебойную работу», – сказал Герман Клименко, эксперт по развитию IT-индустрии.

    «Скорее всего, компания выпустила патч, в котором содержалась критическая ошибка, упущенная разработчиками на этапе проверки. Проблема заключается в том, что пользователи привыкли доверять информационным гигантам, из-за чего у многих по умолчанию стоит режим автообновления», – замечает он.

    «Соответственно, большинство компьютеров стали загружать необходимые изменения, не запрашивая разрешения со стороны клиентов, что и привело к столь масштабному сбою. Подобные ситуации иногда случаются в различных компаниях. К этой практике все относятся с пониманием, однако глобального характера проблемы, наверное, никто не ожидал», – подчеркивает собеседник. По его оценке, произошедшее практически не затронуло Россию.

    «В плюс нашей стране сыграли масштабные западные санкции, ограничивающий доступ местных пользователей к ПО американского и европейского производства.

    Это запустило два важных процесса: наращивание темпов цифровой суверенизации РФ и перехода к утилитам дружественных государств», – уточняет эксперт. «Произошедшее еще раз указывает на то, что собственное ПО является главным залогом успешного наращивания цифровой безопасности», – считает Клименко.

    Сбой в работе также показал, насколько опасно зависеть от американских IT-продуктов, согласился Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества и СМИ. По его словам, цифровой суверенитет позволят России создавать свои IT-продукты, направленные на решение все более узких задач.

    «Именно наращиванием цифрового суверенитета сейчас и занимается Россия. Мы успели заменить значительную часть информационных продуктов национальными аналогами и продолжим развивать имеющиеся успехи. Понятно, что от цифровых сбоев никто не застрахован, но полагаться на свои продукты – надежнее», – подчеркнул он.

    Между тем политолог Глеб Кузнецов в своем Telegram-канале обращает внимание на политическое измерение ситуации с компанией-виновницей технических неполадок CrowdStrike. «Ее основатель, Дмитрий Альперович, не только наш бывший соотечественник, но и человек вполне определенных взглядов и карьерной траектории», – отмечает он.

    «Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. От «расследования вмешательства России в выборы в США» до антикитайских операций «Аврора» и «Ночной дракон». Заседал во всех общественных и правительственных комиссиях, начиная с Обамы», – напоминает эксперт.

    «Его биография утверждает, что именно он открыл и дал имена Cozy Bear и Fancy Bear – прославленным в СМИ «российским хакерским группировкам». Ну и называет его «самым страшным кошмаром Путина», а прославившуюся сегодня контору – «нашим спецназом по борьбе с Путиным и Си».

    До него никаких «российских хакеров», как и китайских, в публичном пространстве не существовало.

    Позже он сделал карьеру на сотрудничестве со спецслужбами в лице ФБР и АНБ, а затем решил стать специалистом по геополитике и «экспертом по России. Так он выступил в роли автора книги «Мир на грани. Как США победить Китай», где предложил сделать акцент на ИИ, защите Тайваня и прочих союзников вроде Украины, поэтому Запад должен просто «давить».

    «Сегодня мы видим на примере его конторы, как выглядит все это «сильнее» на практике. Ну а его «экосистема» – блестящий пример, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги, технологии и обратно. И что «высокие технологии» – это не столько строчки кода, сколько «продажа решений в регулировании». А код под капитализацию этих решений и ИИ, хоть кривой, но напишет», – заключил Кузнецов.

    Главное
    В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных
    Во Франции назвали сбой Microsoft демонстрацией слабости Запада
    Суд арестовал растоптавшего крест уроженца Дагестана
    Ввоз сладостей из недружественных стран обложили пошлинами

    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну

    В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина усиливает антирусский языковой терроризм

    «Без украинского языка нельзя полноправно чувствовать себя гражданином Украины», заявляют представители киевского режима. Одновременно с этим вновь ужесточаются правила употребления на Украине русского языка, в том числе в СМИ. Киевский режим подтверждает, что его целью является вовсе не защита украинского, а уничтожение русского языка, русской традиции и всей русской идентичности как таковой. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............