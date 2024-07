У банков четырех стран произошли сбои из-за неполадок сервисов Microsoft

Tекст: Алексей Дегтярев

Проблемы начались у Лондонской фондовой биржи, Lloyds Bank (Британия), платежных систем Visa и Mastercard, передает РБК.

Возникли сложности в работе украинской службы доставки «Новая почта», Sense Bank, виртуального банка monobank, операторов мобильной связи, включая Vodafone, сообщает ТАСС.

Клиенты нескольких банков, включая National Australia Bank, Bendigo Bank, Commonwealth Bank of Australia, Bank of New Zealand, ASB Bank, испытывают проблемы при работе с онлайн-банкингом и электронными платежами.

В Новой Зеландии местные жители сообщают о задержках рейсов и проблемах с транспортными услугами.

Ранее в самой Microsoft заявили о постепенной стабилизации ситуации. Отмечалось, что причиной сбоя стало обновление поставщика кибербезопасности CrowdStrike для Windows.