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    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    15 комментариев
    15 сентября 2024, 05:28 • Новости дня

    Су-25 нанесли удар по скоплению жилой силы ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям, которые были уничтожены, после поражения экипажи вернулись на аэродром вылета, передает ТАСС.

    Ранее Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области.

    12 сентября 2024, 17:32 • Новости дня
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области схожие с концентрационными лагерями учреждения для местных жителей, не захотевших уезжать с территории, говорится в докладе МИД.

    В нескольких контролируемых боевиками ВСУ зонах были созданы подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможность покинуть захваченную территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад. 

    О таких лагерях ВСУ сообщили многочисленные свидетели, также есть информация, собранная штабом Российского Красного Креста в Курске. В РККК обращались родственники пропавших.

    Ранее источник сообщал, что ВСУ насильно депортируют мужское население приграничных районов Курской области на территорию Украины.

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    14 сентября 2024, 09:46 • Новости дня
    Стало известно об изнасиловании и убийстве женщины солдатами ВСУ в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Боевики ВСУ изнасиловали и убили жительницу села Гончаровка в Суджанском районе Курской области, узнав, что ее сын является военным, рассказала эвакуированная многодетная мать Татьяна.

    По ее словам, распространяется информация о том, что украинские военные узнали: сын женщины – военный.

    «С ней поступили очень плохо. Были издевательское насилование и расстрел. Она работала у нас в школе в охране», – рассказала Татьяна РИА «Новости».

    Данные о произошедшем зафиксировали военные следователи СК.

    Ранее жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей.

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    14 сентября 2024, 15:49 • Видео
    Раскрыт план Трампа по Украине

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    13 сентября 2024, 02:22 • Новости дня
    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»

    Зеленский объявил освобождение населенных пунктов в Курской области от ВСУ российскими войсками частью «плана» Киева

    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска освободили от вооруженных сил Украины ряд населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.

    Зеленский признал, что российские войска проводят «контрнаступательные действия». При этом он заявил: «Все идет по нашему украинскому плану», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России подтвердило, что российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость. Российские десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

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    12 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Бяхово, Апанасовка, Викторовка, Вишневка, Внезапное, Краснооктябрьское, Гордеевка, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

    Там добавили, что за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции РЭБ.

    МО сообщает также, что за последние сутки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    В Минобороны добавили также, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники.

    Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Борки, Зеленый Шлях, Дарьино, Косица, Малая Локня, Любимовка, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.

    Как уточнили в МО, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Должик, Журавка, Бояро-Лежачи, Белополье, Глухов, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Сумы, Свесса, Степановка, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь».

    Ранее российские десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области.

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    14 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Истребитель-бомбардировщик ударил по военной технике и скоплению личного состава ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Су-34 уничтожил ударом ФАБ-500 десятки украинских военных на Купянском направлении.

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    12 сентября 2024, 20:02 • Новости дня
    МВД объявило в розыск проникших в Курскую область журналистов CNN и Rai

    МВД объявило в розыск журналистов CNN и Rai, а также двух украинских журналисток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Незаконно перешедших границу России журналиста CNN Ника Уолша и журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини объявило в розыск российское МВД.

    Уолш разыскивается по статье Уголовного кодекса России, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу МВД. Также в базе значится Стефани Баттистини. Кроме того, объявлены в розыск украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко, на них также заведено дело о незаконном пересечении границы.

    До этого МИД России сообщал, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони выразили протест в связи с незаконным проникновением съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai через российскую госграницу.

    В августе ФСБ сообщила, что журналисты, перешедшие незаконно границу, будут объявлены в международный розыск. Дела завели против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша, а также украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

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    14 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении за все время боевых действий потеряла свыше 13 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 13 тыс. 100 человек, 110 танков, 44 БМП, 87 БТРов, 703 бронемашины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудия, 26 РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    За последние сутки ВСУ потеряли 300 военнослужащих, 15 единиц бронетехники, включая два танка, БТР и 12 бронемашин, два артиллерийских орудия, инженерную машину разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен.

    Группировка «Север» в последние сутки продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.

    Она также отразила пять контратак ВСУ в сторону Марьевки, Любимовки, Обуховки и Русской Конапельки, сорвала две попытки атак в сторону Обуховки и Борок.

    В ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

    Отражены пять попыток противника прорваться через границу России в Нового Пути, Медвежьего и Веселого. Там ВСУ потеряли до 40 человек, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны у Борок, Гуево, Зеленого Шляха, Колмакова, Кругленького, Ивашковского, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Махновки, Русского Поречного, Новоивановки, Плехово, Покровского, Успеновки и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Баничей, Водолаги, Журавки, Ободы, Катериновки, Радьковки, Сумов, Павловки, Свессы, Шостки, Ястребиного и Ямполья.

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    13 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    СК завел дело на генерала ВСУ за преступления в Курской области

    СК завел дело на генерала ВСУ Красильникова за преступления в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области, сообщили в пресс-службе СК.

    Как говорится в сообщении, СК возбудил уголовное дело в отношении командира управления «Северск» ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, обвиняемого по статьям об убийстве и покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, об умышленном повреждении чужого имущества, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие 22-й бригады, 80-й отдельной ДШБ и 61-й отдельной мехбригады, а также других подразделений 6 августа незаконно пересекли госграницу России и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Также на дорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из Курской области.

    В СК отметили, что из-за преступных действий Красильникова погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства. «Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в сообщении.

    Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии.

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    13 сентября 2024, 15:00 • Новости дня
    Ка-52М уничтожили украинские подразделения в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские ударные вертолеты Ка-52М поразили живую силу и технику украинских военных в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Ка-52М ударили авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, удары наносились по разведанным целям, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    После этого экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик сообщил, что назначенные цели были уничтожены.


    Также ведомство сообщило о работе артиллерии группировки «Север», передает ТАСС.

    Она ударила по скоплениям ВСУ в лесополосе в Курской области. Скопления обнаружили с помощью воздушной разведки.

    Уничтожение личного состава ВСУ зафиксировано на кадрах объективного контроля, заключили в министерстве.

    Ранее Ка-52М также поражали живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    13 сентября 2024, 13:59 • Новости дня
    CNN: У ВСУ начались проблемы со Starlink в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области несут большие потери, у них начались перебои со связью, заявил один из украинских боевиков каналу CNN.

    Собеседник CNN сообщил, что украинская сторона в этом регионе несет большие потери, также она теряет много техники, передает Ura.ru.

    Кроме того, ВСУ испытывают проблемы со связью, в некоторых районах не работают GPS и Starlink.

    Украинская сторона сталкивается с серьезными фортификационными сооружениями, затрудняющими продвижение вперед.

    Ранее Минобороны России сообщало, что в последние сутки на Курском направлении 12 украинских боевиков сдались в плен.

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    12 сентября 2024, 11:10 • Новости дня
    Военкор заявил об израсходовании ВСУ всех мотивированных бригад в Курской области

    Военкор Коц заявил об израсходовании ВСУ всех мотивированных бригад в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моральный дух военных ВСУ, которые находятся в Курской области, падает, заявил военкор Александр Коц.

    Он пообщался с попавшими в плен военными ВСУ. По оценке Коца, в самом начале нападения боевики были более подготовленными и мотивированными, чем те, кто зашел в регион позже.

    «Они раньше воевали и на Запорожском, и на Торецком, и на Артемовском, и на Донецком направлениях. В плен попадали, как правило, после ранения или по факту закончившегося БК», – сказал Коц в беседе с «Комсомольской правдой».

    Сейчас среди пленных в основном встречается «вялый пластилин», многие бойцы, скорее всего, были призваны в ВСУ несколько дней назад.

    Подобие обороны из таких военных может сделать только грамотный командир, а когда такого нет, она сразу дает слабину, пояснил Коц.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных.

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    14 сентября 2024, 17:16 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинских военных артиллерией в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения артиллерией группировки «Север» украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

    Средства воздушной разведки засекли скопления живой силы ВСУ в лесном массиве региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Обнаруженные цели поразили артиллерией, их уничтожили, добавили в Минобороны.

    Ранее ведомство показывало уничтожение ВСУ в Курской области истребителем-бомбардировщиком Су-34 в Курской области.

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    13 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    Священник храма в Курской области рассказал, как спасал святыни под обстрелами ВСУ
    Священник храма в Курской области рассказал, как спасал святыни под обстрелами ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Настоятель храма Рождества Христова в поселке Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области протоиерей Анатолий Волошин три раза приезжал в церковь, чтобы вывезти церковные святыни под обстрелами украинских боевиков.

    «Был там три раза. Было важно вывезти святыни оттуда. Храм поврежден, посечена фасадная сторона, разбиты окна», – сказал Волошин ТАСС.

    Он добавил, что сильных разрушений на территории храма нет. Священнослужитель пояснил, что сейчас уже находится в Курске.

    Протоиерей уточнил, что был в поселке в середине августа, в канун Яблочного Спаса. Он провел там службу, исповедал и причастил 92-летнюю женщину, позже ее отправили в пункт временного размещения в Курск.

    На следующий день начался обстрел, и священнику пришлось просидеть всю ночь в машине.

    «С первой зорькой поехал в храм, чтобы забрать святыни, увидел, что в храме разбиты окна и посечен фасад», – пояснил он.

    Волошин отметил, что после этого приезжал туда за храмовой печатью. Сейчас богослужения там не проводятся.

    Также протоиерей отметил, что в других храмах района обстановка благоприятнее, в поселке Любимовка батюшка продолжает службы.

    Большесолдатский район находится в юго-западной части региона.

    Ранее в ВСУ заявили о больших потерях в Курской области и о перебоях со связью, в том числе со спутниковой системой Starlink.

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    12 сентября 2024, 11:49 • Новости дня
    Стало известно о военных ВСУ в наркотическом опьянении в Курском приграничье

    Источник: Военные ВСУ в Курском приграничье часто действуют в состоянии наркотического опьянения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие активно применяют сильнодействующие препараты во время боев в Курском приграничье, рассказал представитель силовых структур.

    Как сообщил источник ТАСС, в Курском приграничье украинцы пытаются использовать все имеющиеся препараты для какого-то достижения успеха во время наката, но успеха не имеют.

    Он добавил, что человек не может так уверенно идти на пулемет, истекая кровью и лишая себя возможности получить помощь, будучи в адекватном состоянии, они  сдались бы в плен, заметил источник.

    Он добавил, что российские бойцы, заходя на брошенные украинские позиции, зачастую обнаруживают шприцы и таблетки, которые не являются обезболивающими.

    Ранее в спецслужбах России указали на поставки украинским «Химпромом» наркотиков ВСУ.

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    14 сентября 2024, 07:35 • Новости дня
    Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вертолет армейской авиации Ми-28НМ поразил ракетным ударом скопление живой силы и техники ВСУ в приграничье Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар по разведанным целям противника в Курской области был нанесен авиационными средствами поражения. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, передает ТАСС.

    Ранее российские ударные вертолеты Ка-52М поразили живую силу и технику украинских военных в Курской области.

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    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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