Мусорный полигон загорелся в Нижегородской области

Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение прошедших суток подразделения группировки «Север» вели активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Кроме того, российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области.

Как указали в Министерстве обороны, в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери. Так, только за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, семь украинских военнослужащих сдались в плен.

В сообщении говорится, что российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области и на территории Курской области. В результате этих действий были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники и значительное количество боевиков.

По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.