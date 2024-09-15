Зеленский призвал конгрессменов США ускорить поставки оружия

Tекст: Вера Басилая

Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с делегацией конгрессменов США, которых проинформировал о всех потребностях ВСУ, передает ТАСС.

По его словам, любая задержка поставок военных пакетов негативно отражается на фронте. Зеленский подчеркнул, что США необходимо оперативно реализовывать договоренности.

Ранее сообщалось, что администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов, в который вошли боеприпасы.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер сохранили запрет для Украины на нанесение ударов западными ракетами вглубь российской территории.