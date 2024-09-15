В Германии ищут замену Шольцу

Камран Гасанов
У Шольца сдают нервы
Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».
Игорь Караулов
Человечность дает шанс на жизнь после войны
На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.
Дмитрий Бавырин
Эльфы пошли против Невзлина
Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.