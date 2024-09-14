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    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

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    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

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    14 сентября 2024, 15:47 • Новости дня

    Рябков: Россия взвесит последствия перед ограничением на импорт урана и никеля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможен, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Он отметил, что президент России Владимир Путин и российское правительство не поддадутся эмоциям и не примут таких решений, о которых пришлось бы жалеть в будущем. При этом жесткие ответные меры не исключаются, добавил замминистра.

    США и их сателлиты ведут агрессивную экономическую политику в рамках гибридной войны с Россией, потому жесткость российских ответов также будет максимальна, заключил он.

    Ранее в сентябре Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что на такую мысль президента натолкнула практика незаконных торговых ограничений.

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Посол: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта

    Посол Антонов: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерного конфликта в Европе США не смогут отсидеться за океаном, эта война затронет всех, поэтому не следует «играть с этой риторикой», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Москва неоднократно говорила о том, что ядерный конфликт, особенно между Россией и США, недопустим, в нем не будет победителей, подчеркнул Антонов, передает ТАСС.

    При этом в США существует иллюзия, что в случае ядерного конфликта он не затронет американскую территорию, указал дипломат. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис – американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой», – сказал он в эфире «России-24».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    14 сентября 2024, 15:49 • Видео
    Раскрыт план Трампа по Украине

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

    Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (19)
    14 сентября 2024, 11:29 • Новости дня
    Байден пресек вопросы журналиста о Путине

    Байден потребовал, чтобы задающий вопросы о Путине журналист замолчал

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщил Daily Mail.

    Инцидент произошел в Голубом кабинете Белого дома. Британский журналист до начала официальных приветственных выступлений Байдена и Стармера спросил об отношении к заявлению Путина по поводу возможного снятия ограничений на удары вглубь России, передает «360».

    «Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея? <…> Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?» – сказал в ответ Байден.

    После этого президент США приветствовал Стармера и заявил, что еще не было проблемы, которую Вашингтон и Лондон не смогли бы решить вместе. В ответ премьер Великобритании поблагодарил за приглашение.

    Ранее Байден в ответ на заявления президента России о последствиях решения разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь РФ, заявил, что не думает много о Путине.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT
    Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

    Кампания призвана объединить союзников и партнеров по всему миру в «борьбе с угрозой, исходящей от RT», заявил Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте, передает ТАСС.

    Он обвинил RT в якобы вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «операциях, связанных с информацией и влиянием».

    Блинкен также сообщил о введении санкций против трех юридических и двух физических лиц, которые якобы принимали участие в таких операциях и, по утверждению США, причастны к вмешательству во внутренние дела Молдавии и предстоящие выборы в стране.

    Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.

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    13 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Белый дом призвал не ждать решений по ударам вглубь России

    Карин Жан-Пьер: На встрече Байдена и Стармера не ожидается решения по ударам ВСУ вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Изменения в политике нет», – цитирует РИА «Новости» Карин Жан-Пьер

    По ее словам, никаких объявлений о разрешении ВСУ бить вглубь России по итогам встречи Байдена и Стармера ждать не стоит.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием»  будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом не ожидает решения по теме ударов дальнобойным оружием по России после встречи президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, заявил координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что не стал бы ожидать объявления по поводу ударов дальнобойным оружием вглубь России после встречи лидеров двух стран, и пояснил, что политика США по этому поводу не изменилась, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» – не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте, что будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Захарова иронично отреагировала на новые нападки США на RT

    Представитель МИД Мария Захарова выступила с саркастическим предложением к американским властям

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который вновь обвинил телеканал RT во вмешательстве во внутренние дела других стран.

    Захарова предложила американским властям учредить должность специалиста, который будет отслеживать санкции против России, чтобы они «хотя бы не повторялись», передает ТАСС

    «А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Напомним, что Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении RT и других российских СМИ.

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    14 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

    Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.

    В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

    Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

    Коментарии (5)
    13 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    В США часть хвоста военного Boeing упала на парковку школы

    Часть хвоста военного Boeing отвалилась в полете в США и упала на парковку школы

    Tекст: Денис Тельманов

    Хвостовой конус военного самолета Boeing C-17 Globemaster III оторвался во время полета и упал на территорию парковки католической школы в штате Южная Каролина. Об этом сообщает журнал Newsweek.

    Инцидент произошел 12 сентября. По словам представителя авиабазы ВС США в Чарльстоне, пилоты сообщили о неисправности самолета во время полета, передает ТАСС.

    Сообщается, что Boeing благополучно приземлился на базе, а военные отправились на место происшествия, чтобы собрать обломки.

    В августе этого года Boeing приостановил тестовые полеты авиалайнеров серии 777X из-за поломки одной из деталей. В январе Boeing 737 MAX 9 американской авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку из-за разгерметизации салона. В результате инцидента лайнер потерял часть фюзеляжа.

    Ранее сообщалось, что в новом самолете Boeing 777X нашли трещины после испытательного полета.

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    13 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    США ввели санкции против Дмитрия Киселева и «России сегодня»

    Минфин США ввел санкции против Дмитрия Киселева, «России сегодня» и «ТВ-Новости»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы распространение дезинформации и вмешательство в выборы других стран.

    Американское финансовое ведомство обосновало введение ограничений активной деятельностью российских медиаструктур по дезинформации и манипулированию общественным мнением в других странах. Помимо Киселева, под санкции попал директор НКО «Евразия» Нелли Парутенко и телеканал «ТВ-Новости», передает ТАСС.

    Отмечается, что Минфин США установил сроки завершения сделок с медиагруппой «Россия сегодня», «ТВ-Новости» до 13 ноября.

    В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

    Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.

    В начале сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний: РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.

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    13 сентября 2024, 19:36 • Новости дня
    Кирби: США не меняли ограничения на применение Киевом американского оружия

    Вашингтон заявил, что не намерен разрешать Украине наносить удары по России американским оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    США не изменили свою позицию в отношении ограничений на использование Киевом американского оружия. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня», – заявил Кирби в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».

    Заявление было сделано на фоне сообщений западных СМИ о том, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут принять решение о снятии запрета на удары ВСУ по России западным дальнобойным оружием.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине изменит его суть и Россия будет вынуждена принять соответствующие меры.

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    13 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Антонов не исключил разрешения США наносить удары вглубь России

    Антонов предупредил о возможном разрешении США наносить удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в США Анатолий Антонов выразил серьезную озабоченность в связи с возможностью принятия Вашингтоном и Лондоном решения о нанесении ударов по территории России.

    По словам дипломата, подобный сценарий может быть обсужден на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Я не исключаю даже такой ситуации, что во время нашего разговора вдруг выйдут срочные новости по CNN, Fox News или ABC, что президент [CША] принял такого рода решение», – уточнил он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.

    В понедельник координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом не ожидает решения по теме ударов дальнобойным оружием по России после встречи Байдена и Стармера.

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    13 сентября 2024, 22:13 • Новости дня
    Госдеп разрешил журналистскую деятельность попавшим под санкции российским СМИ

    Госдеп разрешил журналистскую деятельность в США попавшим под санкции российским СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Внесенные в пятницу в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу «Россия сегодня», могут продолжать заниматься журналистской деятельностью в США, заявил Государственный департамент США.

    В заявлении уточняется, что попавшие под санкции российские СМИ могут продолжать заниматься деятельностью в сфере медиа, не запрещенной санкциями США, передает РИА «Новости».

    Вашингтон утверждает, что США «поддерживают» свободу слова и свободный поток информации.

    Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой

    CNN: США намерены обвинить RT в связях с российской разведкой

    Стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена в пятницу намерена обнародовать данные о том, что российский телеканал RT якобы «играет ключевую роль в глобальных разведывательных операциях Кремля и операциях по оказанию влияния», пишет CNN со ссылкой на источники.

    Госдеп опубликует рассекреченные данные разведки США, в которых утверждается, что RT якобы «полностью интегрирован в операции российской разведки по всему миру», пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

    Американская разведка считает, что российское руководство уже более года тайно внедряет в RT подразделение, занимающееся сбором разведданных, говорится в материале.

    По данным CNN, Вашингтон планирует начать международную кампанию, целью которой является информирование других стран о том, что «RT и российские спецслужбы работают сообща, чтобы посеять раздор и нанести ущерб демократическим процессам». Одновременно американские власти намерены усложнить деятельность RT по всему миру.

    В начале сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний: РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.

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    • Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин
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      Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

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    • Андрей Перла Андрей Перла
      Мирного тыла больше нет

      До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

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