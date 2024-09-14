Рябков: Россия взвесит последствия перед ограничением на импорт урана и никеля

Tекст: Алексей Дегтярев

«То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

Он отметил, что президент России Владимир Путин и российское правительство не поддадутся эмоциям и не примут таких решений, о которых пришлось бы жалеть в будущем. При этом жесткие ответные меры не исключаются, добавил замминистра.

США и их сателлиты ведут агрессивную экономическую политику в рамках гибридной войны с Россией, потому жесткость российских ответов также будет максимальна, заключил он.

Ранее в сентябре Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что на такую мысль президента натолкнула практика незаконных торговых ограничений.