На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Рябков: Россия взвесит последствия перед ограничением на импорт урана и никеля
Ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможен, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Он отметил, что президент России Владимир Путин и российское правительство не поддадутся эмоциям и не примут таких решений, о которых пришлось бы жалеть в будущем. При этом жесткие ответные меры не исключаются, добавил замминистра.
США и их сателлиты ведут агрессивную экономическую политику в рамках гибридной войны с Россией, потому жесткость российских ответов также будет максимальна, заключил он.
Ранее в сентябре Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что на такую мысль президента натолкнула практика незаконных торговых ограничений.