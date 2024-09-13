До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.0 комментариев
Песков: Путин предложил ограничить экспорт никеля в ответ на ограничения Запада
Дмитрий Песков: Путин предложил ограничить экспорт никеля в ответ на торговые ограничения против России
Практика незаконных торговых ограничений в отношении России подсказала президенту Путину идею об ответных ограничениях в экспорте никеля и титана, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Это в целом связано с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», – приводит слова Пескова ТАСС.
«Конкретики по ограничениям экспорта из России титана и других стратегических ресурсов нет», – добавил Дмитрий Песков.
Единственное, на чем заострил внимание президент, как считает Песков, это избежание вредных последствий при введении таких ограничений для России.
В среду президент России Владимир Путин в ходе заседания кабмина поручил председателю правительства Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж.