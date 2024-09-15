Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада
Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья – урана, титана, никеля – будет вынужденным ответом на «бандитские действия» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.
Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.