Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана

Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада

Tекст: Дарья Григоренко

Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.

Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.