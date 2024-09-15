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    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    15 сентября 2024, 13:48 • Новости дня

    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана

    Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада

    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья – урана, титана, никеля – будет вынужденным ответом на «бандитские действия» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.

    Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    15 сентября 2024, 13:06 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

    Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (40)
    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (26)
    13 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

    Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине

    Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего.

    Как написал Маск, у него по поводу этого плохое чувство, передает РИА «Новости».

    Так бизнесмен отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором он заявил об обсуждении странами НАТО возможности участия в конфликте на Украине. Пользователь написал, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут Третью мировую войну» и санкционируют атаки вглубь территории России.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком также ответил на заявление Маска, согласившись с его мыслью.

    Ранее Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Посол: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта

    Посол Антонов: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерного конфликта в Европе США не смогут отсидеться за океаном, эта война затронет всех, поэтому не следует «играть с этой риторикой», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Москва неоднократно говорила о том, что ядерный конфликт, особенно между Россией и США, недопустим, в нем не будет победителей, подчеркнул Антонов, передает ТАСС.

    При этом в США существует иллюзия, что в случае ядерного конфликта он не затронет американскую территорию, указал дипломат. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис – американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой», – сказал он в эфире «России-24».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    13 сентября 2024, 13:06 • Новости дня
    Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
    Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания президента Владимира Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет сомнений, что заявление достигло своих адресатов», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Путин сделал очень важное, предельно четкое и однозначное заявление, которое не допускает двойных прочтений.

    В четверг президент России заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России

    Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России

    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор-республиканец Стив Дэйнс внес в Сенат США проект закона, который предполагает запрет на импорт критически важных минералов из России, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

    Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».

    Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».

    Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.

    Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    13 сентября 2024, 05:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»

    Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета

    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, обсуждая военную помощь Украине, оговорился и заявил, что Пентагон хочет оказать поддержку России.

    «Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.

    СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.


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    12 сентября 2024, 20:54 • Новости дня
    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России

    Times: Байден не разрешит бить оружием США вглубь России, но разрешит британским и французским

    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских аналогов этого вида оружия, пишет The Times.

    Речь идет о британских Storm Shadow и французских Scalp, если Лондон и Париж заинтересованы в таком сценарии, пишет The Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Вместе с тем источник в британских военных кругах заявил изданию, что Британии не нужно одобрение со стороны других западных стран для разрешения Украине бить вглубь российской территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    14 сентября 2024, 11:29 • Новости дня
    Байден пресек вопросы журналиста о Путине

    Байден потребовал, чтобы задающий вопросы о Путине журналист замолчал

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщил Daily Mail.

    Инцидент произошел в Голубом кабинете Белого дома. Британский журналист до начала официальных приветственных выступлений Байдена и Стармера спросил об отношении к заявлению Путина по поводу возможного снятия ограничений на удары вглубь России, передает «360».

    «Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея? <…> Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?» – сказал в ответ Байден.

    После этого президент США приветствовал Стармера и заявил, что еще не было проблемы, которую Вашингтон и Лондон не смогли бы решить вместе. В ответ премьер Великобритании поблагодарил за приглашение.

    Ранее Байден в ответ на заявления президента России о последствиях решения разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь РФ, заявил, что не думает много о Путине.

    Коментарии (7)
    12 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    В США четырех человек обвинили в шпионаже в пользу России
    В США четырех человек обвинили в шпионаже в пользу России
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Флорида присяжные признали четырех граждан США, двоим из которых 82 и 72 года, виновными в шпионаже в пользу России.

    Как говорится в заявлении американского Минюста, четверо американцев признаны виновными «в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства», передает РИА «Новости».

    Им предъявляют создание петиций, выступление на конференциях в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, а также проведение акций протеста и участие в них, передает RT. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.

    В мае в Германии офицера приговорили к 3,5 года тюрьмы за предполагаемый «шпионаж» в пользу России.

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    13 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Белый дом призвал не ждать решений по ударам вглубь России

    Карин Жан-Пьер: На встрече Байдена и Стармера не ожидается решения по ударам ВСУ вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Изменения в политике нет», – цитирует РИА «Новости» Карин Жан-Пьер

    По ее словам, никаких объявлений о разрешении ВСУ бить вглубь России по итогам встречи Байдена и Стармера ждать не стоит.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием»  будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT
    Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

    Кампания призвана объединить союзников и партнеров по всему миру в «борьбе с угрозой, исходящей от RT», заявил Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте, передает ТАСС.

    Он обвинил RT в якобы вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «операциях, связанных с информацией и влиянием».

    Блинкен также сообщил о введении санкций против трех юридических и двух физических лиц, которые якобы принимали участие в таких операциях и, по утверждению США, причастны к вмешательству во внутренние дела Молдавии и предстоящие выборы в стране.

    Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.

    Коментарии (6)
    13 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом не ожидает решения по теме ударов дальнобойным оружием по России после встречи президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, заявил координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что не стал бы ожидать объявления по поводу ударов дальнобойным оружием вглубь России после встречи лидеров двух стран, и пояснил, что политика США по этому поводу не изменилась, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» – не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте, что будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

    Коментарии (3)
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