Зачем США нужна фальшивка о «поставках иранских ракет России»

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Иран якобы поставляет России баллистические ракеты. Об этом сейчас наперебой говорят западные политики и эксперты – и, конечно же, чиновники. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен. Контракт на поставки, утверждают в США, был заключен еще в прошлом году, а вплоть до лета российские специалисты обучались работать с этим оружием. Сами же поставки якобы начались уже сейчас.



В Москве и Тегеране эту информацию отрицают. «Иран не отправлял России баллистические ракеты. И точка», – заявляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном не содержит никаких элементов, нарушающих международное право, заявляют и в МИД России.

Активнее всего, конечно, спекулирует подобными утверждениями западная пресса. На что ей следует вполне логичная отповедь. «Sky News утверждает, что Иран передал России ракеты <...>, основываясь лишь на спутниковом снимке! Никаких доказательств погрузки или разгрузки ракет, даже местоположение не было указано. Это не журналистика, а спекуляция и вымысел», – пишет посольство Ирана в Великобритании.

На снимке, о котором идет речь, изображены вовсе не ракеты, не их погрузка/разгрузка, а просто российское грузовое судно, курсирующее по Каспийскому морю, в том числе в портах России и Ирана. Таким образом, реальных доказательств у Вашингтона нет. Есть просто риторика в привычном стиле под названием «хайли лайкли» (весьма возможно). В таком случае зачем американцы разгоняют эту историю?

С юридической точки зрения она видится бессмысленной. Даже если бы такое сотрудничество имело место быть, ни Россию, ни Иран нельзя за это наказать через инструменты международного права. Два суверенных государства имеют право на не ограниченные санкциями ООН поставки оружия друг другу. Американцы, массово поставляющие оружие на Украину, это прекрасно знают.

Однако причины для такой риторики у Запада есть. Прежде всего для того, чтобы использовать заявления о таких поставках, как повод для эскалации на Украине.

«Западу нужна иранская ракетная история для обоснования давно принятых решений. Они начинают формировать информационные поводы – своего рода прикрытие, которое якобы дает им моральное обоснование для тех или иных действий. В частности, чтобы дать разрешение Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь России. При этом себя и свои поставки они как бы ставят за скобки – якобы не являются участником войны», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Тем самым Вашингтон пытается доказать – прежде всего нейтральным странам – что совершает не эскалационные шаги, а лишь отвечает на эскалацию конфликта со стороны России.

Американцы могут использовать эти поставки в оправдание и других действий, непосредственно втягивающих западные страны в конфликт. «Мы видим, как идет накачка прибалтийских регионов и Румынии – якобы там обнаруживают обломки российских БПЛА (скорее всего, привезенные с Украины), что в будущем может стать обоснованием для использования воздушного пространства этих стран киевским режимом с целью нанесения ударов по России», – говорит Андрей Клинцевич.

Или, например, как оправдание для предложенного польским министром иностранных дел Радославом Сикорским варианта – сбивать силами западной ПВО российские ракеты над территорией Украины. Американцам нужно каким-то образом показать, что интенсификация СВО со стороны Москвы (в том числе и использование новых ракет против киевского режима) представляет собой непосредственную угрозу для НАТО.

Мотивы американской пропаганды могут иметь и иранское измерение. «Как известно, отношения между Тегераном и Вашингтоном очень плохие, но переговоры идут. В том числе о ядерной программе Исламской Республики, о состоянии дел между Ираном и Израилем. Американцы кладут на стол несколько заманчивых для Ирана предложений, в том числе о размораживании финансово-материальных средств, подпавших под санкции. И в то же время выдвигают требование о сворачивании отношений с Россией, особенно в чувствительной военно-технической области», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Вероятно, в Вашингтоне считают, что новое иранское руководство (которое там считают условно «либеральным») готово пойти на жертвы для нормализации отношений с Западом. В частности, отказаться от взаимодействия с Россией.

При этом американцам достаточно будет даже создать впечатление о том, что такой отказ возможен. У российско-иранских отношений непростое прошлое – в нем были и отказ Москвы поставлять Тегерану комплексы С-300, и отказ Тегерана соблюдать свои инвестиционные соглашения с Москвой после того, как при Обаме с Ирана сняли санкции. И если Вашингтон сможет создать впечатление успешности переговоров с Тегераном, об этом прошлом могут вспомнить как эксперты, так и политики каспийских государств.

Наконец, американская пропаганда может быть направлена не только на Россию и Иран, но и на Персидский залив.

«США и их союзники давно хотят оторвать от России дружественные арабские страны Персидского залива.

Для этих стран Иран является хоть уже и не однозначным противником, но все же серьезным соперником. И вбрасывая неточную информацию о поставках баллистических ракет, американцы тем самым как бы говорят монархиям Персидского залива о том, что с Москвой нужно быть осторожными. Что она больше тяготеет к взаимодействию с Ираном (хотя на самом деле Россия ведет сбалансированную политику в этом регионе, выстраивая ровные отношения как с Ираном, так и с Турцией и с арабскими государствами)», – говорит Елена Супонина.

Опять же здесь идет попытка реанимации арабских фобий и информационной политики середины 2010-х годов. Тогда на фоне участия Москвы в сирийской гражданской войне на стороне Дамаска и Тегерана российские враги распространяли мифы о том, что Россия стала союзницей Ирана в деле борьбы против арабских суннитских государств.

Как отмечает эксперт, сейчас идет сложная игра за умы и сердца восточного мира, а также за свободные инвестиции, которые там имеются. В этой игре американцы и их партнеры ничем не брезгуют. В том числе – распространением фальшивок о поставке иранских ракет в Россию.