Кремль: Рассуждения о поставках вооружений в Россию из-за рубежа не обоснованны

Адвокат: Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт о службе на СВО

Tекст: Денис Тельманов

«Тригилев... обратился с заявлением на имя министра обороны и председателя следственного комитета о заключении контракта. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошел медкомиссию, собеседование», – сказал адвокат Тригилева Дмитрий Чуков, передает РИА «Новости».

По словам защиты, Минобороны подпишет контракт при условии приостановления производства по делу следователем. «Это не попытка избежать уголовного наказания, а попытка быть полезным для страны в такое трудное время, потому что Сергей Анатольевич – профессиональный военный», – добавил адвокат.

Сегодня Замоскворецкий райсуд продлил Тригилеву арест до декабря. Следствие мотивировало ходатайство о продлении меры пресечения необходимостью проведения ряда следственных действий.

Экс-военком обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Такое же обвинение предъявлено начальнику отделения этого же военкомата Игорю Титовцу. 5 июля они были заключены под стражу на два месяца. Позже суд продлил им арест до 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Тригилев, будучи в должности военного комиссара Преображенского района Москвы, наградил орденом Мужества бойца, спасшего командира танка «Алеша».