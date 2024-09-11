Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Кремль: Рассуждения о поставках вооружений в Россию из-за рубежа не обоснованны
Рассуждения о якобы проводимых поставках вооружений в Россию из-за рубежа являются необоснованными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы слышим много рассуждений о поставках каких-то вооружений России, они все не имеют под собой оснований», – передает ТАСС его слова.
Представитель Кремля заверил, что ВС России имеют полный арсенал средств для продолжения СВО.
Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках Тегераном вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.