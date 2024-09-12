«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.3 комментария
Россия заявила о соответствии сотрудничества с Ираном резолюциям СБ ООН
Рябков заявил о соответствии военно-технического сотрудничества России и Ирана международному праву
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном не содержит никаких элементов, нарушающих международное право, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что это сотрудничество не нарушает ни российские законы, ни резолюции СБ ООН, а также не влияет на региональный баланс на Ближнем Востоке. «Если американцы продолжают педалировать тему неких поставок из Ирана в Россию, то это их проблемы», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что по данному вопросу уже не раз «давались исчерпывающие разъяснения», что таких поставок нет. По его словам, США озвучивают лишь «злонамеренные измышления» относительно взаимодействия России с другими государствами, но в Москве «это оставляют за рамками здравого смысла».
Россия собирается действовать, руководствуясь своими интересами, а также «задачами развития взаимовыгодного, равноправного сотрудничества со всеми странами», которые заинтересованы в таких отношениях, сказал замглавы МИД.
Напомним, Великобритания ввела санкции против юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России. США также США анонсировали новые санкции против Ирана из-за якобы передачи России баллистических ракет. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках Тегераном вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.