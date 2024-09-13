Иран предостерег ЕС от обвинений в якобы продаже России баллистических ракет

МИД Ирана: ЕС лучше избегать ложных обвинений в адрес Тегерана по поводу продажи ракет России

Tекст: Вера Басилая

Европейскому союзу следует воздержаться от обвинений в адрес Тегерана, любые утверждения о продаже Ираном России баллистических ракет ложны, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Канаани подчеркнул, что «любые заявления о продаже Ираном России баллистических ракет в корне ложны», и порекомендовал ЕС воздержаться от обвинений в адрес Тегерана, передает РИА «Новости».

Как ранее заявляли в иранском МИД, любая попытка связать сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется для оправдания поставок Западом вооружений Киеву.

Ранее правительство Британии заявило о передаче Ираном баллистических ракет России, что якобы стало значительной эскалацией в текущем конфликте. Никаких доказательств якобы поставок иранских ракет России представлено не было.

Между тем российский МИД заявлял, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном не содержит никаких элементов, нарушающих международное право.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что рассуждения о якобы проводимых поставках вооружений в Россию из-за рубежа являются необоснованными.