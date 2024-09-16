Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием

Боррель подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России

Tекст: Антон Антонов

Боррель заявил, что ЕС принял на себя обязательство оказать Киеву всю возможную помощь в «обороне». «Оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. Таким образом, «единой позиции ЕС по этому вопросу нет», сказал Боррель.

Он полагает, что «нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней». Боррель считает, что позиция ЕС «подрывает доверие» к «решимости» Европы «поддерживать Украину». Боррель призвал продолжить обсуждение данной темы на Генассамблее ООН на следующей неделе.

При этом он считает, что разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России не следует считать «вступлением в войну с Россией» или «подливанием масла в огонь».

Напомним, президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер сохранили запрет для Украины на нанесение ударов западными ракетами вглубь российской территории. В итоговом заявлении после их пятничной встречи не оказалось слов о разрешении ВСУ наносить удары западными ракетами вглубь территории России. На днях президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием будут означать войну НАТО с Россией.