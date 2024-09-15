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    15 сентября 2024, 15:28 • Политика

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS
    @ Tony Overman/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS?

    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Анализ головной части HIMARS лишь усилит проблемы, с которыми сталкивается Украина при использовании высокоточного оружия. В мае издание The Washington Post сообщало, что Россия активно совершенствует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Выстроенные вокруг потенциальных целей для ударов ВСУ, они создают опаснейшие помехи, выводящие из строя западные боеприпасы.

    Главной «жертвой» модернизации средств РЭБ стал 155-мм управляемый артиллерийский снаряд Excalibur. Вашингтон начал его поставки на Украину еще весной 2022 года. На закупку модели Пентагон потратил 92 млн долларов, что позволило противнику получить более 800 экземпляров данного боеприпаса.

    Уже тогда российские эксперты говорили о высокой мощности снаряда. Многие из них сходились во мнении, что бороться с самими снарядами при помощи систем ПВО не выйдет, поэтому предлагалось активизировать нанесение ударов по установкам, с которым и осуществлялся запуск боеприпасов.

    Действительно, по сообщениям украинских военных, в 2022 году Excalibur зарекомендовал себя в качестве крайне точного снаряда. Однако уже к январю 2023-го процент подтвержденных успешных ударов с его помощью снизился до 55, а к августу – до шести. Проблемы также наблюдаются с ракетами JDAM и другими устройствами, работающими при помощи GPS-навигатора.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты.

    До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – говорит Анпилогов.

    Российские военные давно работали против ударов HIMARS, напоминает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса. «Наши средства противовоздушной обороны учились давать им достойный отпор в полевых условиях», – рассказывает он.

    «То есть за эти два года мы уже достаточно полно узнали особенности ее работы,

    в том числе и методы действия программ наведения. Таким образом, кардинального изменения ситуации, благодаря полученной головной части ракеты, ждать не стоит. Однако повысить эффективность противодействия этим боеприпасам все же удастся», – акцентирует он.

    «Произойдет это за счет активизации действующих систем электронного подавления. Разобрав и изучив имеющиеся у нас компоненты, инженеры сумеют с точностью понять специфику радиочастот ракет HIMARS. В будущем мы также получим возможность сделать близкие копии снарядов для полевых испытаний», – полагает он.

    «Затем, после серии опытных запусков, у нас появятся точные данные о том, на какие именно частоты следует настраивать имеющиеся системы РЭБ. Соответствующие параметры будут переданы на фронт, где уже и начнется процесс подавления боеприпасов в рамках текущего конфликта. Теоретически это позволит значительно снизить эффективность HIMARS и сделать процесс противодействия им более дешевым», – заключил Бижев.

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