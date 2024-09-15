  • Новость часаВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем опасна высокая ставка ЦБ
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Киев передал Западу список целей в России для дальнобойных ударов
    В России приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    Грузинская оппозиция осудила готовность властей извиниться перед осетинами
    В Египте в ДТП с автобусом пострадал 21 турист из России
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена Холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 года.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

    14 сентября 2024, 16:01 • Новости дня
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    @ Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Голливудский актер Майкл Дуглас заявил: ему жаль, что Россию пока нельзя атаковать натовскими ракетами из-за страха перед ядерной угрозой.

    Дуглас в качестве «посла доброй воли ООН» встретился в Киеве с Владимиром и Еленой Зеленскими. Визит артиста был организован, по некоторым данным, экс-президентом сочинского «Кинотавра», продюсером Александром Роднянским (признан иноагентом), передает телеканал «360».

    Ранее в МИД России заявили, что ответят на поставки дальнобойного оружия ВСУ так, что мало не покажется.

    Коментарии (89)
    14 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители украинских властей вели переговоры с террористами, чтобы привлечь их для противостояния с российской армией, турецкое издание Aydinlik опубликовало фото с переговоров.

    Киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, украинская сторона пыталась привлечь их для боевых действий против России, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Aydinlik.

    По данным газеты, Украина предлагала освободить радикальных антироссийских боевиков в обмен на 75 дронов.

    Ранее издание сообщало, что переговоры проходили тайно в провинции Идлиб в Сирии.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2024, 13:06 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии СДПГ начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

    Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (40)
    14 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    В НАТО заявили об «оправданности» дальнобойных ударов по России

    Глава военного комитета НАТО Бауэр: Разрешение на дальнобойное оружие Украине оправдано с военной точки зрения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разрешение киевскому режиму на использование дальнобойного оружия по целям в глубине России «оправдано с военной точки зрения», заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    «С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на  топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности» – цитирует Бауэра РИА «Новости».

    Вместе с тем страны, передающие вооружение Украине, также могут устанавливать ограничения по его использованию, поскольку чувствуют ответственность за применение оружия.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.

    Коментарии (19)
    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (26)
    14 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Посол России в Турции назвал главное препятствие для мирных переговоров

    Посол России в Турции Ерхов: Зеленский стал главным препятствием для переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская власть под предводительством Владимира Зеленского представляет собой главное препятствие в урегулировании, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

    Россия никогда не отказывалась от переговоров, вопрос по ним следует переадресовать киевскому режиму, заявил Ерхов в интервью, передает РИА «Новости».

    «Главным препятствием для достижения договоренностей является режим Зеленского. Россия с самого начала готова была сесть за стол переговоров и обсуждать достижение целей спецоперации политико-дипломатическим путем», – подчеркнул посол.

    В марте 2022 года в Стамбуле были парафированы документы, но Украина решила воевать «до последнего украинца», чтобы добиться поражения России, подчеркнул он.

    Российская сторона и сейчас готова взять за основу стамбульские договоренности, однако их нужно скорректировать с учетом новых реалий.

    «В июне этого года наш президент Владимир Владимирович Путин озвучил контуры возможных договоренностей между Россией, Украиной и Западом. То есть мяч не на нашей стороне», – заключил дипломат.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    Зеленский заявил о «достижении желаемого результата» вторжения в Курскую область

    Reuters: Зеленский заявил о якобы достижении желаемого результата вторжения в Курскую область

    Зеленский заявил о «достижении желаемого результата» вторжения в Курскую область
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату», сообщает Reuters.

    Глава киевского режима утверждает, что операция в Курской области якобы помогла замедлить продвижение ВС России на других участках фронта, в частности, на донецком направлении и районе Харькова, передает Lenta.ru.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.

    Коментарии (21)
    14 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Истребитель-бомбардировщик ударил по военной технике и скоплению личного состава ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Су-34 уничтожил ударом ФАБ-500 десятки украинских военных на Купянском направлении.

    Коментарии (12)
    15 сентября 2024, 03:22 • Новости дня
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»

    Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя

    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    @ Kyrylo Chubotin/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

    Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.

    Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2024, 14:32 • Новости дня
    Минобороны показало первые кадры с освобожденными российскими пленными
    Минобороны показало первые кадры с освобожденными российскими пленными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало видеозапись с освобожденными из украинского плена российскими военными, в ролике запечатлено, как бойцов перевозят на специальном автобусе.

    «Еще не могу даже признать это [освобождение] еще», – рассказал один из освобожденных в ролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Минобороны сообщало, что по итогам переговоров в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2024, 21:07 • Новости дня
    Шольц заявил, что не разрешит Украине бить немецким оружием вглубь России
    Шольц заявил, что не разрешит Украине бить немецким оружием вглубь России
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Берлин не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Германия отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, поскольку это усилит риск эскалации, заявил Шольц, передает ТАСС.

    Он добавил, что передача киевскому дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории является проблемой.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США огласит мирный план, включающий готовность Киева согласиться на прекращение огня на некоторых участках фронта и временную заморозку конфликта, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

    Как пишет Bild, Зеленский также попросит разрешить Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по российской территории, передают «Ведомости». Издание сообщает также, что он хочет представить документ действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

    Коментарии (15)
    14 сентября 2024, 13:53 • Новости дня
    В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца

    Минобороны: В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца

    В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам переговорного процесса в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих ВС РФ, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Украине были переданы 103 военных ВСУ, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

    Все российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь, также они уже смогли связаться с родственниками.

    «Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны», – говорится в сообщении.

    Напомним, предыдущий обмен пленными по формуле «115 на 115» состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа.

    Коментарии (4)
    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

    Коментарии (13)
    14 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении за все время боевых действий потеряла свыше 13 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 13 тыс. 100 человек, 110 танков, 44 БМП, 87 БТРов, 703 бронемашины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудия, 26 РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    За последние сутки ВСУ потеряли 300 военнослужащих, 15 единиц бронетехники, включая два танка, БТР и 12 бронемашин, два артиллерийских орудия, инженерную машину разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен.

    Группировка «Север» в последние сутки продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.

    Она также отразила пять контратак ВСУ в сторону Марьевки, Любимовки, Обуховки и Русской Конапельки, сорвала две попытки атак в сторону Обуховки и Борок.

    В ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

    Отражены пять попыток противника прорваться через границу России в Нового Пути, Медвежьего и Веселого. Там ВСУ потеряли до 40 человек, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны у Борок, Гуево, Зеленого Шляха, Колмакова, Кругленького, Ивашковского, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Махновки, Русского Поречного, Новоивановки, Плехово, Покровского, Успеновки и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Баничей, Водолаги, Журавки, Ободы, Катериновки, Радьковки, Сумов, Павловки, Свессы, Шостки, Ястребиного и Ямполья.

    Коментарии (3)
    Главное
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    Байден до конца президентского срока решил сосредоточиться на помощи Украине
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах
    Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды
    Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из списка иноагентов

    Чем опасна высокая ставка ЦБ

    Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 19% и не исключил ее роста до 20% уже через месяц. Хотя большинство участников рынка вообще не видело повода для ее повышения. Последний раз столь высокой ставка была в кризисный февраль 2022 года. Что же заставило ЦБ действовать так жестко и что это значит для простых россиян? Подробности

    Перейти в раздел

    «План Трампа по Украине» радует адекватностью

    Обещание Дональда Трампа завершить военный конфликт на Украине превратилось в предвыборный лозунг, а его напарник и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс стал первым, кто раскрыл ключевые детали их с Трампом «плана». Получается, это самое адекватное предложение из всех, какие рождались на Западе по поводу конфликта. Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Германия выводит из себя Польшу

    Немецко-польские отношения, и без того непростые, внезапно еще более обострились. Причиной стало то, что обе страны декларируют и реализуют усиление борьбы с незаконной миграцией. Однако Польша считает, что Берлин не имеет права ограничивать миграцию теми же методами, что и Варшава. Что именно происходит и как далеко зайдет этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии СДПГ начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............