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    У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    19 июля 2024, 17:50 Мнение

    У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    История сегодняшнего сбоя «Микрософта» – она сразу про все. И про политику в первую очередь.

    Компания по кибербезопасности Crowdstrike, которая обновлением своего продукта повесила Windows у всех, кому не посчастливилось его установить (авиакомпании, больницы, университеты, госорганы целого пучка государств), – одна из самых продвинутых компаний кибербезопасности, строящих свое рыночное позиционирование именно на пребывании на острие высокотехнологической моды.

    Разумеется, искусственный интеллект. Читаешь пресс-релизы: ИИ сэкономил время на проверке облачных хранилищ, ИИ сформулировал новые принципы кибербезопасности, а мы их внедрили. Ожидаемо, второй блок пресс-релизов – увольнение людей пачками. Что понятно, ИИ же, как всем известно, и быстрее, и дешевле реальных программистов.

    В какой-то момент обновления перестали тестировать «мясные мешки» и начал – мгновенно и «безошибочно» – генеративный ИИ, создав колоссальную экономию и в деньгах, и в человеко-часах. Сегодня имеем, что имеем. Учитывая, что стартапов «тестирование всего и вся с помощью ИИ» сейчас как грязи, а магистральное направление – «уход от дорогостоящих клинических исследований» с помощью ИИ-моделей, дальше будет еще веселее.

    Но самое интересное – политическое измерение Crowdstrike. Один из ее основателей – Альперович – не только наш бывший соотечественник, но и человек вполне определенных взглядов и карьерной траектории.

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. От «расследования вмешательства России в выборы в США» до антикитайских операций «Аврора» и «Ночной дракон». Писал статьи про свою борьбу с «внешней угрозой» героическую, выступал с интервью, заседал во всех общественных и правительственных комиссиях, начиная с Обамы. Официальная биография: «обнаружил, что правительство и корпорации США подвергаются системной слежке в течение многих лет». Также биография утверждает, что именно он открыл и дал имена Cozy Bear и Fancy Bear – прославленным в СМИ «российским хакерским группировкам». Ну и называет его «самым страшным кошмаром Путина», а прославившуюся сегодня контору – «нашим спецназом по борьбе с Путиным и Си». До него никаких «российских хакеров» (как и китайских) в публичном пространстве не существовало.

    На этом он – выходец из инженерной низовки McAfee – сделал и карьеру, и капитализацию своего стартапа, изначально ориентированного на сотрудничество с американскими спецслужбами. И сейчас в руководстве Crowdstrike куча отставников из техслужб ФБР и АНБ.

    Выйдя в деньги и заматерев, «кошмар Путина» решил расширить собственные горизонты и стать «специалистом по геополитике и грандстратегии». Профинансировал специальный центр по обучению госслужащих кибербезопасности, создал «непартийный think tank» по изучению глобальной стратегии и безопасности Silverado Policy Accelerator, ведет из позиции «эксперта по России» подкаст про то, какое зло несет Россия уже не просто в области сохранности данных, а вообще.

    Пару месяцев назад издал книжку «Мир на грани. Как США победить Китай». Если коротко – инновации, ИИ без регулирования, защита Тайваня и прочих союзников вроде Украины и понимание, что «на самом деле» Запад значительно сильнее всех остальных, а Китай слабее, чем кажется. А значит, надо просто давить, давить и давить, максимально защищая свои знания и технологии от этих мелких людишек и их глупых угрозочек, не способных ничего придумать, а только украсть у «мира господ».

    Сегодня мы видим на примере его конторы, как выглядит все это «сильнее» на практике. Ну а его «экосистема» – блестящий пример для политолога, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно. И что «высокие технологии» – это не столько строчки кода, сколько «продажа решений в регулировании». А код под капитализацию этих решений и ИИ, хоть кривой, но напишет.

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