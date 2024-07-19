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Microsoft сообщила об устранении основной причины глобального сбоя
Компания Microsoft сообщила об устранении основной причины сбоя работы ПО
Основная причина глобального технического сбоя устранена для работы облачной платформы Microsoft 365, проблемы остаются в работе некоторых служб и приложений, сообщили в корпорации.
«Остаточно воздействие все наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365», – следует из заявления компании, передает РИА «Новости».
В корпорации заявили, что причина массового сбоя устранена.
Ранее сообщалось, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности.
Напомним, из-за массового сбоя прекратил вещание британский канал Sky News.
СМИ сообщали о проблемах в ряде американских авиакомпаний, которые отложили рейсы. Также приостановил полеты самолетов аэропорт Берлина.