Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
Во Франции назвали сбой Microsoft демонстрацией слабости Запада
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сбой в работе сервисов Microsoft продемонстрировал слабость Запада, при этом Россия не испытала этих проблем, в частности, благодаря введенным санкциям.
«Россия избежала хаоса, вызванного общемировым сбоем Microsoft, благодаря международным санкциям. Какой интересный поворот! Те, кто считает себя сильными, оказываются наиболее уязвимыми», – написал он в своем аккаунте в соцсети X, передает ТАСС.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что не получал от российских компаний сведений о проблемах, связанных с сбоями Microsoft.
Замдиректора АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин отметил, что в России наблюдаются положительные результаты импортозамещения в области программного обеспечения. Он добавил, что, хотя некоторые системы могут быть затронуты сбоями, это касается не доступа к ПО в целом, а функциональности облачных сервисов, что обычно не является критичным.
Напомним, ранее в течение дня поступали сообщения из различных стран о массовых сбоях в работе компьютерных устройств на базе ОС Windows. Сообщалось, что к сбоям по всему миру привело обновление безопасности CrowdSrike.