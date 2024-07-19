Во Франции назвали сбой Microsoft демонстрацией слабости Запада

Tекст: Кристина Цыцура

«Россия избежала хаоса, вызванного общемировым сбоем Microsoft, благодаря международным санкциям. Какой интересный поворот! Те, кто считает себя сильными, оказываются наиболее уязвимыми», – написал он в своем аккаунте в соцсети X, передает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не получал от российских компаний сведений о проблемах, связанных с сбоями Microsoft.

Замдиректора АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин отметил, что в России наблюдаются положительные результаты импортозамещения в области программного обеспечения. Он добавил, что, хотя некоторые системы могут быть затронуты сбоями, это касается не доступа к ПО в целом, а функциональности облачных сервисов, что обычно не является критичным.

Напомним, ранее в течение дня поступали сообщения из различных стран о массовых сбоях в работе компьютерных устройств на базе ОС Windows. Сообщалось, что к сбоям по всему миру привело обновление безопасности CrowdSrike.