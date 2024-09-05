В Росатоме рассказали о роли госкорпорации в замедлении изменения климата

Tекст: Валерия Городецкая

Атомная энергетика является самым чистым источником энергии, а увеличение доли атомной генерации в энергобалансе России позволит сократить выбросы углекислого газа и замедлить глобальное потепление, заявил Комаров в ходе сессии ВЭФ по теме «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса».

«Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум – не допускают изменение климата. Атомная энергетика – это самая чистая энергия из доступных человечеству», – пояснил он.

По словам Комарова, планы увеличения доли атомной генерации в энергобалансе страны с 20 до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента России, напрямую влияют на темпы глобального потепления. Ведь российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 млн тонн выбросов CO2, что сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности.

Он отметил, что «Росатом» располагает множеством самых разных «зеленых» технологий. Речь идет не только об атомных станциях, но и о ветромощностях, экотехпарках, госкорпорация занимается и развитием электромобильности в России. «Мы очень серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все это тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу – это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий», – заявил Комаров.

Он также подчеркнул, что при любом плановом строительстве объектов Росатом учитывает прогнозы ученых об изменениях климата, а для отдаленных регионов арктической зоны госкорпорация использует единственный в мире атомный флот, который осуществляет минимальную нагрузку на местную энергосистему.

«Сочетание с одной стороны наших технологий, с другой стороны — ответственного отношения к экологии и природе, а также — учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности — вот три кита, на которых строится работа «Росатома», — подытожил Комаров.

Ранее Росатом заявил о строительстве двух заводов по переработке аккумуляторов и ртути.

